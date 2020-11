Barbara Schöneberger im Gespräch mit Starkoch Johann Lafer – plötzlich wird es versaut

Diese Frau ist um keinen Spruch verlegen. In der neusten Folge ihres Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“ hat Barbara Schöneberger den österreichischen Starkoch Johann Lafer zu Gast.

Und auch gegenüber dem 63-Jährigen spart die Moderatorin nicht mit anzüglichen Witzen. Anzügliche Witze übers Kochen? Was hat Barbara Schöneberger denn dieses Mal rausgehauen?

Barbara Schöneberger: Podcast mit Starkoch Johann Lafer

Starkoch Johann Lafer. Foto: imago images / Reichwein

Ganz einfach, in einem kurzen Instagram-Zusammenschnitt, der Lust auf die neue Folge von „Mit den Waffeln einer Frau“ machen soll, spricht Johann Lafer über eine App, an deren Entwicklung er gerade sitzt. Sie soll es ermöglichen, Rezepte zwischen den Usern auszutauschen.

--------------

Das ist Barbara Schöneberger:

Barbara von Schierstädt wurde am 5. März 1974 in München geboren

Seit 2009 ist sie mit Maximilian von Schierstädt verheiratet und hat einen Sohn (*2010) und eine Tochter (*2013)

Barbara Schöneberger verlegt seit 2015 das Lifestyle-Magazin „Barbara“

Zusammen mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch ist sie regelmäßig bei „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ zu sehen

Zudem moderiert Barbara Schöneberger stets den Vorentscheid zum „ESC“ und die Liveshow aus Hamburg

Bei Instagram hat Schöneberger 580.000 Abonnenten

Ihren Mann und ihre Familie hält sie aus der Öffentlichkeit heraus

--------------

Da harkt Barbara Schöneberger ein. „Ich habe letztens gelernt“, erzählt die 46-Jährige, „das Wichtigste sind die Schrittfotos! Da habe ich gedacht: Schritt-Fotos? Das gefällt mir. Ich liebe Schritt-Fotos!“

Barbara Schöneberger liebt „Schritt-Fotos“

Uiuiui, dabei ist in dem Zusammenhang mit Schrittfotos doch etwas ganz anderes gemeint, wie Schöneberger mit ein wenig Bedauern in der Stimme feststellen musste.

„Dann habe ich aber festgestellt: Ach nee! Es ist nicht das, was ich denke! Sondern es sind die einzelnen 'Kochschritte', die immer abfotografiert werden müssen.“ So so, ein Schelm also, der dabei was Versautes denkt.

----------------------------

Mehr zu Barbara Schöneberger:

-------------------------

Zuletzt hatte Barbara Schöneberger Schauspieler Moritz Bleibtreu in ihrem Podcast. Bei diesem Thema wurde es laut.