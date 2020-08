Barbara Schöneberger in heißem Domina-Outfit – sie hat DIESE Forderung

Wow, diese Frau kann wirklich alles tragen. Barbara Schöneberger zeigt sich auf ihrem neuesten Instagram-Foto mal richtig sexy.

Was so sexy ist, fragst du dich? Ganz einfach: Barbara Schöneberger hat sich komplett in Latex gehüllt. Eigentlich fehlt nur die Peitsche zum perfekten Domina-Outfit. Dazu trägt die Moderatorin Stiefel, die Lippen sind knallrot geschminkt, die Nägel farblich passend lackiert. Dazu ein verführerischer, aber auch dominanter Blick.

Barbara Schöneberger: Heißes Latex-Outfit bei Instagram

Die Frau weiß, was sie tut. Schließlich will Barbara Schöneberger ihre Talkshow im NDR bewerben. Schreibt neben das Domina-Bild: „Schaut am Freitagabend die NDR-Talkshow, sonst werde ich sauer!“

Das ist Barbara Schöneberger

Barbara Schöneberger wurde am 5. März 1974 in München geboren

Sie heißt bürgerlich Barbara von Schierstädt

Seit 2015 verlegt Barbara Schöneberger das Lifestyle-Magazin „Barbara“

Zusammen mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch moderiert sie „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“

Zudem moderiert Barbara Schöneberger stets den Vorentscheid zum ESC und die Liveshow aus Hamburg

Zuletzt sang Barbara Schöneberger mit Schlaer-Legende Roland Kaiser den Song „Niemand“

Wer möchte ihr da widersprechen. Die Fans jedenfalls sind artig. „Wird gemacht, Meisterin“, schreibt beispielsweise ein User. Und ein anderer fügt devot an: „Wer kann da noch Nein sagen?“

Sie kommen zur NDR-Talkshow mit Barbara Schöneberger

Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt. Foto: imago images

Wahrscheinlich hätten die meisten aber auch ohne Barbaras Latex-Bild eingeschaltet. Schließlich haben sich Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt spannende Gäste eingeladen. So kommen unter anderem Ottfried Fischer mitsamt Ehefrau Simone, Schlagerstar Jürgen Drews, Nachrichtensprecherin Caren Miosga sowie das Ehepaar Jana Ina und Giovanni Zarrella.

Zuletzt war Jürgen Drews auch im „Kölner Treff“ zu sehen. Der „König von Mallorca“ wurde bei einem Thema sehr privat.