Barbara Schöneberger nimmt Fans mit auf eine Zeitreise – dann wird es besonders lustig

Seit über 20 Jahren steht Barbara Schöneberger nun schon vor der Kamera. Inzwischen ist die sympathische Blondine kaum noch aus der deutschen Fernsehbranche wegzudenken.

Nur zu gerne erinnert sich Barbara Schöneberger offenbar noch an ihre TV-Anfänge.

Barbara Schöneberger erinnert sich an ihre ersten Auftritte

Am Montag hat Barbara Schöneberger eine Reihe alter Bilder von sich geteilt. Bei den Fotos handelt es sich um ein paar Schnappschüsse aus der legendären „Harald Schmidt Show“, die mit Unterbrechungen von 1995 bis 2014 zu sehen gewesen ist.

Auf den Bildern ist die Moderatorin noch deutlich jünger. Das Kleid, das sie damals für ihren Fernsehauftritt getragen hat, ist heute wieder topaktuell. In einem schwarzen Kleid mit tiefem Rückenausschnitt und integriertem G-String à la Alexander Wang hat die junge Barbara Schöneberger so einigen Zuschauern den Kopf verdreht.

----------------------------------------

Das ist Barbara Schöneberger:

Barbara Schöneberger wurde am 5. März 1974 in München geboren

Seit 2009 ist sie mit Maximilian von Schierstädt verheiratet und hat einen Sohn (*2010) und eine Tochter (*2013)

Barbara Schöneberger verlegt seit 2015 das Lifestyle-Magazin „Barbara“

Zusammen mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch moderiert sie „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“

Zudem moderiert Barbara Schöneberger stets den Vorentscheid zum ESC und die Liveshow aus Hamburg

----------------------------------------

Barbara Schöneberger: Ihre Fans reisen mit ihr in die Vergangenheit

Die 46-Jährige blickt gerne auf diese Zeit zurück und erinnert sich noch ganz genau an ihre ersten Auftritte. „Letzte Woche in der 'Harald Schmidt Show'“, scherzt sie in ihrem Instagram-Post. So ganz loslassen möchte sie diese aufregende Zeit aber offenbar noch nicht.

Wie gut, dass auf Barbaras Fans Verlass ist. Sie machen den Spaß mit und begeben sich mit dem Fernsehstar auf eine lustige Zeitreise. „Wie schön, dass es die 'Harald Schmidt Show' endlich wieder gibt“, kommentiert ein User mit einem Augenzwinkern.

Entertainer Harald Schmidt am 25. August 1998 in seiner Late-Night-Show „Die Harald Schmidt Show“. Foto: picture alliance/dpa

Eine andere Followerin geht sogar noch einen Schritt weiter: „Stimmt ja, direkt nach 'Dallas'. Ist das nicht verrückt, dass Bobby wieder da ist?“ Damit spielt sie natürlich auf den Serien-Hit der 80er an, in dem es um die Machenschaften der Familie Ewing ging.

----------------------------------------

Mehr zu Barbara Schöneberger:

Barbara Schöneberger traut ihren Augen kaum – „Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen!“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Barbara Schöneberger: SO hast du die Moderatorin noch nie gesehen!

Barbara Schöneberger verrät – DAS war immer ihr größter Wunsch

----------------------------------------

Barbaras Fans können sich noch genau an die Karriereanfänge der attraktiven Blondine erinnern. „Eigentlich war's doch erst gestern“, schreibt ein Fan. Achja, die gute alte Zeit.

Aber auch heute begeistert Barbara Schöneberger ihre Fans noch mit heißen Outfits. Für ihre Anhänger zeigt sich die Moderatorin auch mal als sexy Domina. Mehr dazu hier >>>