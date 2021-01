Barbara Schöneberger traut ihren Augen kaum – „Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen!“

Man könnte meinen, Barbara Schöneberger verschlägt so schnell nichts die Sprache. Doch als sie nach ihrem nächsten Interviewpartner recherchiert hat, traut sie ihren Augen kaum.

Wie sich herausstellt, ist Komiker Bülent Ceylan ein echter Tausendsassa. Da muss Barbara Schöneberger selbstverständlich nachhaken.

Barbara Schöneberger ist fassungslos: „Wie bei QVC!“

In einer neuen Folge ihres Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“ hat Barbara Schöneberger Comedian Bülent Ceylan zu Gast. Das verspricht nicht nur richtig lustig zu werden, sondern enthüllt auch ganz neue Seiten des Mannheimers.

Denn auf der Webseite des Komikers entdeckt Barbara Schöneberger Dinge, die sie ziemlich staunen lassen: „Ich war auf deiner Homepage gerade und das ist wie bei QVC! Da gibt's ja ALLES! Das ist wie das Fenster zur Welt!“

Barbara Schöneberger ist selbst ein wahres Multitalent: Neben der Verlegung eines eigenen Magazins, ist sie als Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin tätig. Foto: picture alliance/dpa

----------------------------------

Das ist Barbara Schöneberger:

Barbara Schöneberger wurde am 5. März 1974 in München geboren

Seit 2009 ist sie mit Maximilian von Schierstädt verheiratet und hat einen Sohn (*2010) und eine Tochter (*2013)

Barbara Schöneberger verlegt seit 2015 das Lifestyle-Magazin „Barbara“

Zusammen mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch moderiert sie „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“

Zudem moderiert Barbara Schöneberger stets den Vorentscheid zum ESC und die Liveshow aus Hamburg

----------------------------------

Barbara Schöneberger interviewt Bülent Ceylan – plötzlich wird es ernst

Was viele vermutlich nicht über Bülent Ceylan wissen: Der Komiker hat eine eigene Stiftung, die „Bülent Ceylan für Kinder Stiftung“. Ein besonders einfallsreicher Name, wie auch Barbara Schöneberger findet. „Ich werd' verrückt! Wer hat sich denn diese geilen Namen einfallen lassen?“, scherzt die Blondine.

In dem Interview berichtet der 45-Jährige aber auch von nicht ganz so erfreulichen Momenten in seinem Leben. „Ich war in der Schulzeit eher ein Außenseiter“, gesteht Bülent. Er sei sogar gemobbt geworden.

----------------------------------

Mehr zu Barbara Schöneberger:

Barbara Schöneberger verrät – DAS war immer ihr größter Wunsch

Barbara Schöneberger im Gespräch mit Starkoch Johann Lafer – plötzlich wird es versaut

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Barbara Schöneberger: SO hast du die Moderatorin noch nie gesehen!

----------------------------------

Durch Boris Becker wurde Bülent Ceylan beliebt

Die Comedy hat ihn schließlich aus dieser dunklen Zeit gerettet. „Wenn man Boris Becker gemacht hat, war man cool“, erinnert sich der TV-Star, der offenbar schon zur Schulzeit gerne andere Menschen parodiert hat.

Als Tennis-Legende Boris Becker könne man aber heute wohl keinem Mädchen mehr den Kopf verdrehen, stellt Bülent Ceylan lachend fest: „Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen!“

Dass der Comedian eines Tages als Cathy Hummels durch die Stadt laufen würde, hätte er wohl auch nie gedacht. Für welchen Zweck die Spielerfrau und Bülent gemeinsame Sache machen, liest du hier.