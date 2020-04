Barbara Schöneberger: Erschütternde Worte – „Werde ich je wieder...“

Barbara Schöneberger kennt man aus dem TV nur auf eine Art: stets topgestylt, Nichts ist dabei dem Zufall überlassen.

Schöne Roben, High Heels, perfektes Make-Up, so ist Barbara Schöneberger beruflich unterwegs. Bei Instagram postete die Moderatorin ein Bild, das sie genauso zeigt. Sie trägt ein knallgelbes Abendkleid, dazu goldfarbene Stöckelschuhe. Ihre blonde Mähne ist in elegante Wellen gelegt, die Lippen knallrot geschminkt.

Barbara Schöneberger erinnert sich an vergangene Zeiten

Dazu schreibt Barbara Schöneberger: „In so einem Kleid rumzulaufen, kann ich mir inzwischen fast gar nicht mehr vorstellen.“ Die Coronakrise scheint auch an der 46-Jährigen nicht spurlos vorbeizugehen, denn weiter heißt es: „Werde ich je wieder was anderes tragen, als Gummistiefel und Sporthose?"

Allzu schnell wird die gebürtige Münchenerin wohl keine Abendkleider tragen, ist schließlich fraglich, wann Veranstaltungen wieder zugelassen werden.

----------

Weitere Themen aus der Promi-Welt:

Meghan Markle: Heftige Ansage von Prinz Harry! Er verbietet ihr jetzt DAS

Martin Rütter: Schreckliches Drama um Welpe Mogli – „Eine Katastrophe"

Top-News des Tages:

Markus Lanz: Frank Thelen platzt wegen Kritik an Corona-App der Kragen – „Dumme Unwissenheit“

Fernsehgarten: ZDF gibt Zukunft der Show bekannt – bei den Fans fließen Tränen

----------

Die Fans von Barbara Schöneberger sind positiver Dinge. Gleichzeitig sind sie von der Rückschau der Schauspielerin begeistert und loben sie für ihr gutes Aussehen.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Doch,doch das wird wieder

Gut, das Kleid ist nicht gerade für den Alltagsgebrauch, aber es steht Ihnen wirklich hervorragend

Wirklich ein tolles Bild

Man was für eine schöne Frau Ich glaube gelbe Gummistiefel und gelbe Sporthose steht Ihnen auch, Sie können einfach alles tragen

So ein schönes Kleid würde ich auch gern mal tragen. Dir steht es ganz wunderbar

+++ Barbara Schöneberger teilt Foto von sich als alte Frau – doch ihre Fans achten nur auf DIESES Detail +++

Wir sind uns auch sicher: Egal ob Abendkleid, Sporthose oder Gummistiefel: Barbara Schöneberger kann's tragen! (cs)