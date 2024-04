Barbara Schöneberger kassiert üble Abfuhr – und das ausgerechnet von IHM

Barbara Schöneberger darf sich wohl als eine der bekanntesten deutschen Frauen bezeichnen. Erst am Samstagabend (6. April) begeisterte sie ihre Fans in „Denn sie wissen nicht, was passiert“. In der RTL-Show kam es allerdings zu einer kleinen Handy-Panne vor laufenden Kameras (wir berichteten).

Mit ihrer gewohnt humorvollen Art überspielte Barbara Schöneberger den kleinen Fauxpas einfach. Für viele TV-Zuschauern ist sie eine echt Sympathieträgerin. Doch auch, wenn die 50-Jährige beliebt und erfolgreich ist, rollt ihr noch lange nicht jeder den roten Teppich aus, wie sie jetzt feststellen musste.

Barbara Schöneberger spricht über unschöne Begegnung

Auch eine Barbara Schöneberger hat ein Idol. Doch von diesem wurde das TV-Gesicht bitter enttäuscht, wie Barbara jetzt in ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ verriet. Einst begegnete sie Austropop-Star Rainhard Fendrich. Sie habe immer Austropop gehört, kenne jedes Lied von ihm.

Schöneberger: „Ich bin so ein Fan von ihm. Dann habe ich ihn mal getroffen und der hat mich so abgesnobt.“ Oje, das Treffen lief also alles andere als erhofft. Dabei habe Barbara Rainhard sogar ein nettes Kompliment gemacht. Reagiert habe er darauf nicht, wie sie sich das gewünscht habe, beklagt die „Verstehen Sie Spaß?“-Moderatorin.

Barbara Schöneberger hat jetzt ein anderes Bild von ihrem Idol

„Ich dachte mir, ich könnte sein Typ sein, nicht, dass ich mir ein Leben mit ihm vorgestellt hätte, aber ich dachte, der freut sich, wenn ich ihm sage, dass ich ihn richtig toll finde, aber, he didn’t.“ Nun hat Barbara ein ganz anderes Bild von ihm.

