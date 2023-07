Barbara Schöneberger ist eine Frau der deutlichen Worte. Das muss man aushalten können. Das durfte nun auch eine Zuschauerin erfahren, die im Publikum der ARD-„Starnacht am Wörthersee“ stand. Was war passiert?

Die ARD-„Starnacht am Wörthersee“ war gerade einmal ein paar Minuten alt, als Moderatorin Barbara Schöneberger gen Publikum schlenderte, um einen kleinen Stimmungscheck für die Zuschauer an den TV-Geräten zu erfragen.

Barbara Schöneberger und ihre Zuschauer

Klar, dass sich die Fans da freuten. Schließlich hat man nicht jeden Tag die Chance, vor Millionen von Zuschauern in die Kameras zu grinsen. Und manche hatten sich sogar richtig Mühe mit ihrem Outfit gegeben. Da wurden beispielsweise T-Shirts mit dem Aufdruck „Starnacht am Wörthersee 2023“ gedruckt. Nun gut, der Kreativität letzter Schluss war das jetzt sicher nicht. Aber doch besser als gar nichts.

Und so bekamen die Jungs auch ein Lob von Barbara Schöneberger. „Sehr gut vorbereitet“, strahlte sie in Richtung der T-Shirt-Fans. Eine Dame in der Runde jedoch schien nicht so Lust auf Gruppen-Shirts gehabt zu haben. Und bekam den Fauxpas auch direkt zu spüren.

„Was ist eigentlich bei Ihnen schiefgegangen?“

„Was ist eigentlich bei Ihnen schiefgegangen? Schauen Sie sich mal an, was möglich gewesen wäre“, fuhr Schöneberger die Dame an. „Es ist nix schiefgegangen. Gar nix“, wirkte die Frau doch recht überrumpelt. Das merkte wohl auch Barbara Schöneberger und lobte: „Sie sehen fantastisch aus.“ Na, da hat die Moderatorin gerade noch mal die Kurve gekriegt.

