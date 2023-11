„Bambi 2023“: Technik zerstört – Zuschauer lachen sich schlapp

So eine „Bambi“-Preisverleihung im Fernsehen ist schon etwas Besonderes. Millionen Zuschauer schauen zu, der Saal ist festlich geschmückt, neben dem Who is Who der deutschen TV-Szene geben sich Hollywood-Stars wie Mads Mikkelsen die Ehre. Da muss man schon genau aufpassen, was man tut.

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert dagegen ging die Sache ganz locker an. Und zerstörte noch vor seiner Dankesrede das Mikrofon. Doch beginnen wir von vorne. Für ihre herausragenden Leistungen bei der Basketball-Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen bekamen die deutschen Basketballer um NBA-Superstar Dennis Schröder nicht nur die Goldmedaille, sondern auch noch den „Bambi“ in der Kategorie Sport. Welcher Preis nun wichtiger war? Ansichtssache.

Gordon Herbert zerstört Bambi-Mikro

Megastar Dennis Schröder machte sich jedenfalls nicht auf den Weg aus Toronto (Schröder spielt bei den hiesigen Raptors). Dafür schickte der 30-Jährige eine Grußbotschaft und seinen Trainer zur Preisverleihung nach München. Und der dachte wohl, dass ein Mikrofon ein bisschen mehr aushalten würde.

Als Herbert das Mikro nämlich auf seine Größe anpassen wollte, zerlegte er gleich den ganzen Ständer. Etwas unbeholfen versuchte der Nationaltrainer noch mit einer Hand (in der anderen hatte er ja den „Bambi“) die technische Gerätschaft zu flicken. Allerdings vergeblich. Und so hatte der Kanadier zwar keinen optimalen Ton für seine Rede, dafür aber die Lacher der Zuschauer auf seiner Seite.

„Besser wird’s nicht mehr“, scherzte beispielsweise ein Zuschauer der Sat.1-Preisverleihung via „X“ (vormals bekannt als „Twitter“). Ein anderer schrieb: „Die von Sat.1 perfekt getimten Comedy-Elemente gefallen mir bisher am besten.“ Und ein Dritter scherzte: „Und der Bambi für herausragendes Technikverständnis geht an den Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert.“ Ja, wer den Schaden hat…