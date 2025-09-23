Ballermann-Künstlerin verhaftet? Dramatischer Post wirft Fragen auf

Die Reality-TV-Darstellerin Desiree Hansen (47) soll mit ihrem Ehemann Jörg nach einem Flug von Palma de Mallorca nach Düsseldorf verhaftet worden sein. Das schrieb die Krefelderin am Montag (22. September) auf Instagram. Dazu veröffentlich sie noch ein Foto in Handschellen. Was ist denn da passiert?

Eine Sprecherin der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf findet diese Formulierung der Künstlerin zumindest sehr fragwürdig. „Wir haben die Story der Dame auf Instagram gesehen und uns darüber gewundert“, heißt es gegenüber unserer Redaktion. Und auch dem bekannten Ehepaar haben wir gesprochen. Hier die ganze Geschichte.

Oberbayern-Sängerin sorgt für Ärger im Flieger

Montagnachmittag. Der Eurowings Flug EW 9581 hat Verspätung. Statt um 13.45 hebt er erst um 15.13 ab. Das Personal soll einen gestressten Eindruck machen. Desiree und Hansen haben die Sitzplätze mit mehr Beinfreiheit an den Notausgängen in der Reihe elf gewählt. Desiree Hansen wird während dem Landeanflug von einer Flugbegleiterin gebeten, ihre Bauchtasche in der Gepäckablage zu verstauen, so erzählt sie es im Gespräch mit unserer Redaktion.

Hansen weist darauf hin, dass sie diese Tasche bereits während des Startvorgangs trug, ohne dass diese moniert worden sei. Eine kleine Diskussion entsteht, die damit endet, dass die Eurowings-Mitarbeiterin sagt: „Ach, machen Sie doch, was Sie wollen.“ Als sie geht, ruft ihr Hansen laut hinterher: „Was ist denn das für eine Schnepfe?!“

Noch während des Landevorgangs wird die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf informiert. Ein nicht kooperatives Pärchen am Notausgang weigere sich, das Handgepäck „nach oben“ zu geben. Das bestätigt die Sprecherin der Behörde. Ebenso, dass es eine verbale Auseinandersetzung mit dem Personal gegeben hat, bei der eine Flugbegleiterin beleidigt worden sei.

Das Ehepaar Desiree und Jörg Hansen im Jahr 2024. Foto: IMAGO/imagebroker

Nach der Landung werden die Passagiere des Fluges gebeten, sitzen zu bleiben. Vier Beamte der Bundespolizei betreten den Flieger und fordern die Hansens auf, mit ihnen das Flugzeug zu verlassen. Ja, das Wort Schnepfe sei gefallen, gibt Hansen anschließend zu. Die Polizei spricht mit dem Kapitän. Der sagt, man verzichte auf eine Anzeige, wenn sich Hansen entschuldigt. Hansen weigert sich. Erneute Rücksprache mit dem Kapitän. Der will augenscheinlich nur noch nach Hause. Es wird auf eine Anzeige verzichtet. Und die Hansens können nun gehen – und danach auch alle anderen Gäste des Fluges 9581.

Im Flieger von Mallorca nach Düsseldorf: „Hier fand keine Verhaftung statt“

Die Sprecherin der Bundespolizei: „Hier fand keine Verhaftung statt. Das passiert nur, wenn ein Haftbefehl vorliegt. Es lag und liegt kein Haftbefehl vor! Wir wundern uns darüber, warum sie das auf Instagram so darstellt.“ Das tun wir auch. Wir erreichen Jörg und Desiree in Freiheit. Am Telefon. Es geht ihnen gut.

„Wir wussten nicht, dass es einen Unterschied zwischen Festnahme und Verhaftung gibt“, sagt Jörg Hansen auf Nachfrage. Er besteht aber darauf, dass es sich mindestens um eine vorläufige Festnahme gehandelt haben soll. Das sollten die Handschellen symbolisieren. Er ergänzt diese Geschichte noch mit folgender Anekdote.

Hansen soll nach dem verbalen Bauchtaschen-Scharmützel einem Steward angeboten haben, sich nach dem Flug draußen weiter „zu unterhalten“. Worauf der Steward in diese Offerte einwilligt haben soll, mit den Worten: „Dann wirst du schon sehen, was du davon hast“. So berichtet es Jörg Hansen.

Die Hansens wollen am Freitag (26. September) wieder nach Mallorca fliegen. Desiree hat nachts einen Auftritt im Oberbayern. Sie haben schon gebucht. Wie immer am Notausgang. Bei Eurowings. Und was denkt der Konzern über die ganze Sache? Wir haben nachgefragt. Eine Antwort steht derzeit noch aus.