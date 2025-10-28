Ballermann-Stars werden deutlich – DAS sind ihre Hits des Jahres

Die Ballermann-Saison 2025 auf Mallorca ist offiziell vorbei. Vom 23. bis 26. Oktober wurde an der Playa de Palma noch einmal heftig gefeiert, jetzt ziehen die meisten Feierwütigen von dannen. In S’Arenal kehrt wieder Ruhe ein. Doch eine Frage ist noch offen.

Was war der Ballermann-Hit des Jahres 2025? Das haben unsere Mallorca-Reporterinnen die Stars selbst beim Closing mal gefragt. Und hier gehen die Meinungen deutlich auseinander.

Ballermann-Hit des Jahres

Am Ballermann auf Mallorca wird nicht nur gefeiert, gesungen und getrunken – auch die Stars selbst haben klare Meinungen, wenn’s um die wichtigste Frage des Sommers geht: Welcher Hit ist DER Ballermann-Hit des Jahres? Die Auswahl ist groß: „Wackelkontakt“ (Oimara, HBz und Luca-Dante Spadafora), „Baila Baila“ (Mickie Krause, Lorenz Büffel, Kings of Günter, Immer Hansi), „Bella Napoli“ (Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys), „Tretboot“ (Almklausi und Der Zipfelbube), „SOS“ (Julian Sommer) oder „3er“ (Frenzy) – sie alle haben das Partyvolk überzeugt.

Doch welchen Song feiern die Stars selbst am meisten? Unsere Reporterinnen haben am Rande der Closings mit zahlreichen Mallorca-Größen gesprochen. Und eins steht fest: Die Entscheidung sorgt für Gesprächsstoff – und manche Antwort überrascht sogar die Szene!

Das sind die Favoriten der Ballermann-Stars

Im Interview mit unseren Reporterinnen sagt Rick Arena: „Mein Mallorca-Hit 2025: Tretboot.“ Ähnlich sieht es Tommy Fieber. Gerade zum Anfang der Saison habe „Tretboot“ zu seinen Lieblings-Hits am Ballermann gehört. Und auch für den Interpreten Der Zipfelbuben selbst steht sein Song auf Platz eins. „Aber ich finde auch Hurensohn von Rumbombe geil. Verdient auch der gesamte eigentliche Malle-Hit des Jahres“, gesteht er seinem Kollegen zu. Für Frenzy spielt „Hurensohn“ auch ganz vorne bei den Hits des Jahres mit.

Dem kann Sänger Schürze kann nur zustimmen. Zumindest für den Anfang der Ballermann-Saison 2025. „Aber zum Schluss ist es dann Frenzy mit „3er“ geworden. Ist ein echt starker Song“, so der „Bumsbar“-Sänger. Auch für Emanuel Bento zählt „3er“ zu den Hits des Jahres.

Anders sieht es die „Das Niveau sinkt“-Sängerin Merry. Für sie hat es der Song „Baby Bell“ von Breitner auf die Eins geschafft. Und damit ist Merry nicht alleine. Auch für Frenzy gehört „Baby Bell“ zu den Nummer-1 Ballermann-Hits des Jahres. Ebenso wie für DJ Cashi, der für musikalische Unterhaltung zwischen den Live-Auftritten im Bierkönig sorgt. Und auch Tommy Fieber und Lorenz Büffel gehen mit, dass „Baby Bell“ den Titel des Malle-Hits des Jahres verdient.

Doch auch das Lied „Ex on the Beach“ haben einige Ballermann-Stars aufgeführt. Nicht nur Marvin Kleinen selbst, der den Hit zusammen mit seinem Bruder singt, sondern auch Emanuel Bento.

Rumbombe hat gegenüber unserer Reporter ebenfalls kein Ball vor den Mund genommen. Für ihn ist klar: „Mein Ballermann-Hit des Jahres ist Hurensohn. Ich verstehe die Frage nicht.“ Während seines Auftrittes im Megapark am Sonntag (26. Oktober) verlieh er sich übrigens selbst den Preis des besten Ballermannhits des Jahres, mit Siegertrophäe in Form eines Gürtels. Aber auch die Deutsche Presse-Agentur verlieh Rumbombe den Titel. Für Rumbombe haben es aber auch die Hits „SOS“ von Julian Sommer und „Tretboot“ mit bis nach ganz oben geschafft.