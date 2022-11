„Backstreet Boys“ in Dortmund: Fans flippen aus! Kult-Band zieht auf der Bühne blank

Für alle Fans der kultigen Band „Backstreet Boys“ war es wohl die größte Party des Jahres in Dortmund. Zumindest für die Ticketbesitzer des in Sekunden ausverkauften Konzerts. Nick, Brian, Kevin, A.J. und Howie heizten dem kreischenden Publikum in der Dortmunder Westfalenhalle am Freitagabend (05. November) mal so richtig ein.

Aktuell reisen die „Backstreet Boys“ durch die ganze Welt, um ihre Fans wieder in die 90er Jahre mitzunehmen. Dabei war das Konzert der Tour „DNA World Tour 2022“ in Dortmund das letzte in Deutschland. Dafür haben sich die fünf Jungs etwas ganz besonderes einfallen lassen.

„Backstreet Boys“in Dortmund bekommen Fan-Unterwäsche

Jeder, der mal auf einem Konzert war, kennt dieses Bild: Der Künstler steht auf der Bühne und performt, während das Publikum mitsingt, mitfeiert und dabei den ein oder anderen Gegenstand auf die Bühne wirft. Egal ob Rosen, Kleidungsstücke oder in manchen Fällen sogar das eigene Handy. Bei dem Auftritt der „Backstreet Boys“ war es überwiegend weibliche Unterwäsche, die sich am Bühnenrand stapelte.

Prompt kam Kevin und A.J. eine Idee, wie sie ihren Fans etwas zurückgeben können. Schließlich überschütteten diese sie ja regelrecht mit Geschenken. Deshalb hatte A.J. eine wichtige Frage an das Publikum.

Auch i n München sorgten die „Backstreet Boys“ für kreischende Fans. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Stefan M Prager

„Backstreet Boys“ in Dortmund machen sich nackig

„Was haltet ihr davon, wenn Kevin und ich uns hier und jetzt umziehen?“, fragt A.J. Die Antwort des Publikums lautet natürlich ja! Doch zur Enttäuschung der Fans verschwinden die beiden Bandmitglieder von der Bühne und ziehen sich in zwei Kabinen um.

Doch kurze Zeit später passiert das, womit keiner aus dem Publikum mehr gerechnet hätte. Die Weltstars wedeln mit ihren Unterhosen aus der Kabine und schmeißen sie anschließend auch noch in die Menge. Was eine Aktion!

Gegen 23 Uhr endet die Reise in vergangene Tage und die „Backstreet Boys“ verabschiedeten sich von den immer noch jubelnden Fans.