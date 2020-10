„Bachelorette“: Ausgerechnet ER buhlt um das Herz von Melissa – jetzt spricht ihr Ex-Freund Klartext

Puh, DAS muss man erstmal verdauen...

20 Männer, eine Frau – so startete die siebte Staffel „Die Bachelorette“ bei RTL. Doch wer gedacht hatte, dass Bachelorette Melissa ihre 20 Rosen-Anbeter erstmal kennenlernen müsse, um zu entscheiden, wer von ihr eine Rose bekommt und damit eine Runde weiterkommt, irrt, denn: Einer der Kandidaten ist für Melissa kein Unbekannter!

Es geht um den 22-jährigen Leander aus Aachen – und DER ist ein Kumpel von Melissas Ex-Freund Richard Heinze!

Bachelorette: Schock für Melissa! Ausgerechnet ER buhlt um ihr Herz!

Ein Freund im Rennen um die Ex seines Kumpels? Klar, als beide erstmals voreinander stehen, ist es zunächst sowohl für Melissa als auch für Leander ein komisches Gefühl, gelinde gesagt.

Kandidat Leander ist kein Unbekannter für Melissa... Foto: RTL

Doch in der ersten Nacht der Rosen (und einem überrumpelten „Kennenlernen“) sind sich beide einig, dass sie über diese ungewöhnliche Situation hinwegsehen und sich gegenseitig eine Chance geben. Doch was sagt eigentlich „Köln 50667“-Schauspieler Richard Heinze dazu, dass sein Kumpel seine Ex will? Immerhin waren er und Melissa drei Monate lang ein Paar.

---------------------------

Die Bachelorette: Diese Männer sind dabei

Adriano (35), Unternehmer aus Düsseldorf (in der ersten Folge ausgeschieden)

Alex Gérard (31), Fremdsprachenkorrespondent aus Berlin

Alexander (24), Geschäftsführer einer Medien- und Marketingagentur aus Essen

Angelo (34), Sozialpädagoge aus Heidenheim an der Brenz

Christian (33), Akrobat aus Berlin

Daniel B. (34), Wirtschaftsingenieur & Blogger aus Weiden in der Oberpfalz

Daniel G. (28), Maschineneinrichter aus Paderborn

Daniel H. (24), Student aus Wien

Daniel M. (31), Musikmanager & Content Creator aus Berlin

Emre (30), Barkeeper aus München

Florian (27), Personaltrainer und Ernährungsberater aus Köln

Ioannis (30), Servicetechniker aus Viersen

Leander (22), Geschäftsführer aus Aachen

Manuel (25), Fitnesstrainer aus Kassel

Maurice (25), Fitness- und Gesundheitstrainer aus Neuruppin

Moritz (31), Unternehmensberater aus Darmstadt

Patrick (29), Personal- und Fitnesstrainer aus München

Rouven (31), Friseurmeister aus Stuttgart

Saverio (35), Verkaufsberater im Außendienst aus Waiblingen

Sebastian (33), Triebwerkstechniker aus Hamburg

---------------------------

Jetzt packt Melissas Ex Richard aus: „Um ehrlich zu sein...“

Gegenüber „RTL“ packt er aus: „Um ehrlich zu sein, haben es mir Freunde zugetragen, dass Leander da teilnimmt. Wir haben uns im Club kennengelernt, hatten einen mega coolen Abend zusammen mit Freunden. Wir haben dieselben Freundschaftskreise, waren zusammen im Urlaub und haben schon das eine oder andere zusammen unternommen.“

---------------------------

Mehr News zu „Bachelorette“:

++ „Die Bachelorette“: Ekel-Enthüllung – DIESER Kandidat hat ein dunkles Geheimnis ++

++ „Bachelorette“: Böses Erwachen nach der Show – seine Teilnahme hatte schlimme Konsequenzen ++

---------------------------

Er kenne Leander jetzt seit zwei Jahren. Richard zu „RTL“: „Letzten Endes muss ich Leander ein bißchen in Schutz nehmen, weil er ja nicht wissen kann, dass Melissa jetzt da steht und sie mit mir zusammen war. Leander ist ein sehr zuvorkommender, ich würde sogar sagen, teilweise schüchterner, aber sehr sympathischer Typ. Ich hatte mit ihm noch nie Probleme. Ich kann prinzipiell von ihm nur Gutes sagen.“

---------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Essen: Ruhrpottler besucht Korfu – und entdeckt plötzlich DAS am Strand! „Nicht der einzige Essener hier“

++ Whatsapp: Mega-Update kommt – darauf haben Nutzer schon lange gewartet ++

++ Royals: Frohe Botschaft für Prinz William – warum er jetzt wieder Onkel werden könnte ++

---------------------------

Na, damit hätten die beiden ja schon mal Richards Segen!

Ob Leander bei der „Bachelorette“ landen kann, kannst du jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL sehen oder vorab bei TV Now in der Mediathek sehen. (mg)