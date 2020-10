„Bachelorette“: RTL verschiebt Show – DAS ist der Grund

Fans der „Bachelorette“ Melissa Damilia müssen sich an diesem Mittwoch umstellen.

Die „Bachelorette“-Fans müssen an diesem Mittwoch ganz stark sein!

Wer den Rosen-Reigen kaum erwarten kann, wird in der dritten Folge der Dating-Show enttäuscht werden – denn „Bachelorette“-Sender RTL hat eine grundlegende Entscheidung getroffen.

„Bachelorette“: Auf diese Änderung müssen Fans sich einstellen

Endlich ist es wieder so weit: RTL-Zuschauer können die aktuelle „Bachelorette“ Melissa am Mittwoch zum dritten Mal in Folge auf der Suche nach ihrem Traummann begleiten.

Doch es gibt einen Haken: Wie der Kölner Privatsender am Mittwochmorgen in den sozialen Medien bekannt gab, wird die Dating-Show nicht wie gewohnt um 20.15 Uhr ausgestrahlt – sondern erst 15 Minuten später.

Die Bachelorette: Diese Männer sind dabei

Adriano (35), Unternehmer aus Düsseldorf (in der ersten Folge ausgeschieden)

Alex Gérard (31), Fremdsprachenkorrespondent aus Berlin

Alexander (24), Geschäftsführer einer Medien- und Marketingagentur aus Essen (in zweiter Folge ausgeschieden)

Angelo (34), Sozialpädagoge aus Heidenheim an der Brenz

Christian (33), Akrobat aus Berlin

Daniel B. (34), Wirtschaftsingenieur & Blogger aus Weiden in der Oberpfalz

Daniel G. (28), Maschineneinrichter aus Paderborn

Daniel H. (24), Student aus Wien

Daniel M. (31), Musikmanager & Content Creator aus Berlin

Emre (30), Barkeeper aus München (in zweiter Folge ausgeschieden)

Florian (27), Personaltrainer und Ernährungsberater aus Köln (in zweiter Folge ausgeschieden)

Ioannis (30), Servicetechniker aus Viersen

Leander (22), Geschäftsführer aus Aachen

Manuel (25), Fitnesstrainer aus Kassel

Maurice (25), Fitness- und Gesundheitstrainer aus Neuruppin

Moritz (31), Unternehmensberater aus Darmstadt

Patrick (29), Personal- und Fitnesstrainer aus München

Rouven (31), Friseurmeister aus Stuttgart (in zweiter Folge ausgeschieden)

Saverio (35), Verkaufsberater im Außendienst aus Waiblingen

Sebastian (33), Triebwerkstechniker aus Hamburg

„Der Abend wird ein bisschen später rosig“, umschreibt RTL die Programmpläne. Dann verrät der Sender den konkreten Grund für die Änderung.

„Bachelorette“ (RTL): DAS steckt hinter der Programmänderung

„Anlässlich der Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer am Mittwoch über ihren weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie nimmt RTL erneut eine Sondersendung ins Programm.“

Für RTL-Zuschauer gibt es also um 20.15 Uhr erstmal ernsten Stoff statt seichte Romanze – gegen 20.30 Uhr gehört der TV-Bildschirm dann aber „Bachelorette“ Melissa und ihren 15 verbliebenen Kandidaten.

Wer die Wartezeit überbrücken will, kann sich die bisherigen Folgen auf TV in der Mediathek anschauen. (kv)