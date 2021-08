„Bachelorette“ (RTL): Als SIE sich ankündigen, fließen bei Maxime die Tränen: „Es wird hart“

Die diesjährige Staffel der RTL-Show „Bachelorette“ befindet sich auf der Zielgraden. Nur noch vier Männer buhlen um das Herz der schönen Maxime Herbord. Und so kurz vor Schluss wird es dann nochmal sehr emotional. Bei der 26-Jährigen fließen sogar dicke Tränen.

Maxime Herbord ist die „Bachelorette“. Foto: TVNOW

Maxime Herbord erlebt als „Bachelorette“ eine echte Achterbahn der Gefühle: Insgesamt vier freiwillige Abgänge musste sie bereits verkraften. Darunter hat auch schon der ein oder andere Favorit sein Handtuch geschmissen. Doch kurz vor dem Finale der RTL-Sendung ringt Maxime Herbord nochmal um Fassung.

Das ist „Bachelorette“ Maxime Herbord:

Maxime Herbord wurde am 27. August 1994 in Aachen geboren

Bevor sie das erste Mal im TV zu sehen war, arbeitete sie als Kommunikationsdesignerin

Ihren ersten Fernsehauftritt hatte Maxime 2018 bei „Der Bachelor“ – sie verließ die RTL-Show damals freiwillig

Von März 2019 bis Februar 2021 war sie mit dem ehemaligen „Bachelorette“-Sieger David Friedrich liiert

Seit Juli 2021 sucht Maxime als Deutschlands achte „Bachelorette“ nach einem neuen Freund

„Bachelorette“ (RTL): Als SIE auftauchen, wird es emotional

In Folge sieben kommen ihre Mutter und ihre beste Freundin nach Griechenland, um die Brünette bei ihrer Männerauswahl zu unterstützen. Und um sich an die strengen Corona-Regeln zu halten, dürfen sich die drei nur mit Abstand begegnen. Eine Tatsache, die Maxime sichtlich das Herz bricht.

„Eigentlich ist es ein richtig schöner Moment, aber eigentlich bin ich auch sehr traurig, weil ich sie halt so lange nicht mehr gesehen habe. Aber es bedeutet mir sehr, sehr viel, dass beide hier sind. Und ich werde jetzt schon emotional, wenn ich dran denke. Das wird hart. Aber schön“, lässt Maxime Herbord ihren Gefühlen freien Lauf.

„Bachelorette“ (RTL): Maxime Herbord kann ihre Tränen nicht zurückhalten

Als Mama und Freundin dann um die Ecke kommen, kann die „Bachelorette“ ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie ringt um Fassung. „Ist das schön dich zu sehen. Ich würde dich so gerne umarmen. Es ist so schwer, aber schön, dass wir uns sehen“, richtet Maxime Herbords Mutter liebevolle Worte an ihre Tochter.

Und auch ihre beste Freundin freut sich über das Wiedersehen: „Du siehst fantastisch aus und wir sind ganz stolz auf dich. Wir freuen uns dich zu sehen.“

Hach, wie rührend!

Die ganze Folge der „Bachelorette“ findest du übrigens bei TVNOW. Dort kannst du auch erfahren, wie Mama und Freundin auf die vier Männer reagieren und für welchen der Herren es nicht für eine Rose gereicht hat. (cf)