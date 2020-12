„Bachelorette“: Bombe geplatzt! SIE geht den nächsten Schritt – „Endlich können wir uns offiziell freuen“

Während die aktuelle „Bachelorette“ Melissa Damilia gerade erst ihren Auserwählten auf RTL verkündete, ist eine ihrer „Bachelorette“-Vorgängerinnen einige Schritte weiter: Jessica Paszka aus Essen ist schwanger!

Das machte die frisch gekürte „Pretty in Plüsch“-Siegerin auf ihrem Instagram-Account öffentlich. Und auch der Vater des Ungeborenen ist ein „Bachelorette“-Bekannter.

„Bachelorette“: Jessica Paszka bestätigt Gerüchte

Weite Kleider und mysteriöse Instagram-Stories: Ex-„Bachelorette“ Jessica Paszka konnte sich in den letzten Wochen immer weniger gegen die Gerüchte wehren, dass sie und ihr damals Zweitplatzierter Johannes Haller ein Baby erwarten.

Die Bachelorette

Datingshow auf RTL

Pendant zum Bachelor

1. Staffel in Deutschland 2004

Seit 2017 regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen

Das sind Melissas Vorgängerinnen: Monica Ivancan, Anna Hofbauer, Alisa Persch, Jessica Paszka, Nadine Klein, Gerda Lewis

Die aktuelle Staffel endete am 9. Dezember, Melissa Damilia entschied sich für Leander Sacher

Eine Woche vorher zeigt TV NOW die erste Folge

Erst im Sommer hatten die beiden ihre Beziehung öffentlich gemacht, fanden drei Jahre nach dem Finale der Kuppelshow, bei dem sich die Essenerin gegen Haller entschied, doch noch zueinander – und gründen jetzt eine Familie.

In einem süßen Video, in dem die 32-Jährige fröhlich hüpfend einen Weihnachtsbaum schmückt, lässt Jessica Paszka am Ende die Bombe platzen und posiert im roten, engen Kleid und mit Babykugel vor dem Baum.

Bachelorette: „Pretty in Plüsch“-Kollegen wussten Bescheid

Erst letzte Woche gewann die schwangere Jessica Paszka die Sat.1-Gesangsshow „Pretty in Plüsch“. Die Kollegen am Set wussten offenbar von den anderen Umständen, wie diverse Kommentare bei Instagram andeuten.

So schreibt Gesangscoach Juliette Schoppmann: „Endlich können wir uns offiziell freuen.“ Und Mit-Kandidatin Mareile Höppner kommentierte: „Richtig so! Endlich raus mit dem Bäuchlein, Liebes.“

Übrigens hat auch Johannes Hallers Ex-Freundin Yeliz Koc indirekt auf die Baby-News ihres Verflossenen reagiert: Mit ihrem Freund Jimi Blue Ochsenknecht (der bei „Pretty in Plüsch“ den zweiten Platz belegte) zeigte sie sich ebenfalls beim Baum schmücken auf Instgram – allerdings ohne Kugelbauch.

Johannes Haller war vor Jessica Paszka mit Ex-„Bachelor“-Kandidatin Yeliz Koc zusammen. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Die werdenden Eltern freuen sich dagegen sehr auf das erste offizielle „Bachelorette“-Baby – so kommentierte Jessica Paszka ihren Beitrag nur mit dem Wort „thankful“ (deutsch: dankbar), während Johannes Haller unter der Verkündung klar macht: „Ich liebe EUCH.“ (kv)