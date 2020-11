„Bachelorette“: RTL schmeißt Datingshow aus dem Programm! Das ist der Grund

Fans von der „Bachelorette“ müssen jetzt ganz stark sein. Die RTL-Kuppelshow, bei der Single-Frau Melissa den Männern gerade reihenweise den Kopf verdreht, wird vom Kölner Sender aus dem Programm geschmissen.

Soll heißen: Am Mittwochabend wird es keine Rosenzeremonie, keine Dates und keine heißen Küsse geben. Die „Bachelorette“ legt eine Pause ein.

Bachelorette: RTL schmeißt Datingshow aus Programm!

Grund dafür ist das Testspiel zwischen Deutschland und Tschechien, das abends bei RTL gesendet wird. Doch für die eingefleischten „Bachelorette“-Fans kommt es noch dicker: Auch auf TVNow wird die Premiumsfolge noch nicht gezeigt.

Die Männer kämpfen um IHR Herz: Bachelorette Melissa. Foto: RTL

Erste Fans haben es bereits gemerkt, fragten sich auf Instagram: „Wieso kann man auf TVNow Bachelorette nicht mehr vorgucken?“

Heute steht der Mittwochabend eben ganz im Zeichen des Fußballs und nicht der Liebe.

----------------

Das waren die bisherigen „Bachelorette“-Frauen:

Monica Ivancan (Staffel 1)

Anna Christiana Hofbauer (Staffel 2)

Alisa Persch (Staffel 3)

Jessica Paszka (Staffel 4)

Nadine Klein (Staffel 5)

Gerda Lewis (Staffel 6)

Melissa Damilia (Staffel 7)

----------------

„Bachelorette“: Noch eine ganze Fußballmannschaft heiß auf Melissa

Aktuell sind noch – passend zum Fußballländerspiel – elf Männer auf dem Datingplatz, um das Herz von Melissa zu erobern. Noch macht es die 24-Jährige spannend, betont in der Sendung immer wieder, dass sie mehr auf die inneren Werte bei einem Mann achtet als auf das äußere Erscheinungsbild. Die Lovestory um Melissa und den elf Single-Boys geht also erst nächste Woche weiter.

----------------

Mehr zur „Bachelorette“:

„Bachelorette“: Sorge um Kandidat Daniel – Date mit Melissa endet für ihn im Krankenhaus

„Bachelorette“: Ausgerechnet ER buhlt um das Herz von Melissa – jetzt spricht ihr Ex-Freund Klartext

----------------

Melissa selbst legt auf Social Media dagegen keine Pause ein und postet eifrig weiter sexy Instagram-Bilder aus Griechenland – jenem Land, in dem ihre „Bachelorette“-Reise gedreht wird. Zuletzt zeigte sie sich dort im blau-weißen Kleid, schrieb dazu den Spruch: „Girl do it for you“ (also: „Mädel, mach es für dich.“). (jhe)

Hier kannst du ihren Post sehen >>>

Die „Bachelorette“ läuft also erst am Mittwoch, den 18. November wieder wie gewohnt ab 20.15 Uhr bei RTL.