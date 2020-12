„Bachelorette“ (RTL): Schock-Moment im Finale – SO täuscht Melissa die Zuschauer „Die Folge war heftig!“

*Achtung SPOILER zum Finale!*

Es ist vollbracht, „Bachelorette“ Melissa Damilia hat die letzte Rose im Finale vergeben. Doch es kam ganz anders als erwartet. Die Kommentare der Fans sprechen für sich.

„Bachelorette“: Melissa führt Zuschauer hinters Licht

Bislang war es nur den Zuschauern von TVNow gegönnt, das große „Bachelorette“-Finale zu sehen. Erst nächsten Mittwoch können sich dann auch die RTL-Zuschauer vor dem Fernseher davon überzeugen, für welchen Mann das Herz der Single-Frau schlägt.

----------------

Das waren die bisherigen „Bachelorette“-Frauen:

Monica Ivancan (Staffel 1)

Anna Christiana Hofbauer (Staffel 2)

Alisa Persch (Staffel 3)

Jessica Paszka (Staffel 4)

Nadine Klein (Staffel 5)

Gerda Lewis (Staffel 6)

Melissa Damilia (Staffel 7)

----------------

Eigentlich wirkte es stets so, als sei Daniel aus Wien der besondere Mann, der das Herz von Melissa erobert hat. Zu vertraut wirkten die beiden bei Dates, zu verliebt schauten sie sich an. SO gab sich die Bachelorette mit keinem der anderen Anwärter. Und jetzt das:

Melissa entscheidet sich am Ende für Leander. Ausgerechnet den Mann, der ihr erst beim allerletzten Date seine Gefühle gesteht. Bei dem sie bisher eher zurückhaltend war. Der Freund ihres Exfreundes. Für viele Fans ist klar: Melissa hat die Zuschauer hinters Licht geführt.

Bachelorette: In Leander hat sich Melissa verliebt. Foto: RTL

Die kommentieren schon fleißig auf ihrem Instagram-Account – und zeigen sich geschockt über die Final-Entscheidung:

„Die Folge war heftig!“

„Finale gesehen.. unglaublich für wen sie sich entschieden hat, hätte damit nicht gerechnet“

„komm gar nicht klar mit ihrer Entscheidung... Hätte es niemals erwartet. Alles sprach für den anderen“

Immerhin: Bei der letzten Rosenvergabe gesteht Melissa ihrem letzten Mann: „Ich habe mich in dich verliebt.“

----------------

----------------

Und der Zweitplatzierte Daniel?

Der wollte eine Beziehung mit ihr, ist enttäuscht und kann nicht glauben, was passiert ist. Und zeigt dennoch Größe: „Ich wollte nur, dass du glücklich bist.“

Das kann Bachelorette Melissa nun in den kommenden Wochen beweisen.