Ex-„Bachelorette“ meldet sich zu Wort: Horrorszenario und Not-OP

Schock-Nachricht aus New York! Ex-„Bachelorette“ Nadine Klein musste notoperiert werden. Die ehemalige Rosenverteilerin klagte über heftige Kopfschmerzen. Der Arzt entdeckte den Grund: Ein geplatztes Aneurysma im Gehirn.

Nadine Klein wurde sofort operiert. Sie teilte in ihrer Instagram-Story ein Foto aus dem Krankenhaus. Mit Infusionen im Arm liegt sie im Krankenhausbett.

Ex-„Bachelorette“ musste sich einer Operation unterziehen

„Dass alles so schnell ging, und ich alleine in einem anderen Land war, hat die Situation sehr beängstigend gemacht“, schrieb die Ex-„Bachelorette“. Doch Nadine Klein gibt Entwarnung. Die Operation verlief gut!

++ auch für dich interessant: TV-Aus: Nach zehn Jahren ist Schluss bei RTL-„Exclusiv“ ++

„Ich erhole mich jetzt Schritt für Schritt und bin dankbar, dass ich wohl ein Riesen-Glück im Unglück hatte“, lässt sie ihre Community wissen. Kurz vor dem Drama hatte die Ex-„Bachelorette“ noch gute Laune. Sie entdeckte das Set ihrer Lieblingsserie „Law and Order“. „Bin ich gerade über das Set meiner Lieblingskrimiserie gestolpert? Das ist NYC, Baby“, freute sich die 40-Jährige auf Instagram.

Schlussendlich ist ihr Gesundheitsupdate für die Ex-„Bachelorette“ und ihre Fans eine Schreckensnachricht. Doch Nadine Klein blickt optimistisch in die Zukunft. Ihre 350.000 Follower stehen auf jeden Fall unterstützend an ihrer Seite. Nun heißt es: Geduld üben, Regenerieren und Kraft tanken.