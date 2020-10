„Bachelorette“: Sorge um Kandidat Daniel – Date mit Melissa endet für ihn im Krankenhaus

In Folge 3 von „Die Bachelorette“ will Melissa ihre Männer schwitzen sehen. Ein gemeiner Hindernisparcours wartet auf die Kandidaten, die sich sicherlich mehr von dem Gruppendate mit der attraktiven Brünetten erhofft haben.

Doch was als netter Spaß für Melissa beginnt, endet für einen der „Bachelorette“-Kandidaten im Krankenhaus.

„Bachelorette“: Da bleibt Melissa das Lachen im Hals stecken

Die „Bachelorette“-Zuschauer werden am Mittwochabend wieder ihren Spaß haben. Denn um Melissa Damilia zu beeindrucken, müssen die Männer einen fiesen Parcours bewältigen. Während sich die Kandidaten abrackern, steht die „Bachelorette“ am Rand des Spielfeldes und feuert ihre Jungs an.

Ab und an kann sich die 24-Jährige ein Lachen nicht verkneifen. „Ich bin so ein böser Mensch manchmal“, gibt sie im Interview anschließend zu. Doch das Lachen bleibt Melissa schnell im Hals stecken.

-----------------

Das sind „Die Bachelorette“-Kandidaten aus NRW:

Adriano (35), Unternehmer aus Düsseldorf (in der ersten Folge ausgeschieden)

Alexander (24), Geschäftsführer einer Medien- und Marketingagentur aus Essen (in zweiter Folge ausgeschieden)

Daniel G. (28), Maschineneinrichter aus Paderborn

Florian (27), Personaltrainer und Ernährungsberater aus Köln (in zweiter Folge ausgeschieden)

Ioannis (30), Servicetechniker aus Viersen

Leander (22), Geschäftsführer aus Aachen

-----------------

„Bachelorette“-Kandidat Daniel muss ins Krankenhaus

Denn neben kleinen Blessuren ist es bei Daniel M. zu einer gefährlicheren Verletzung gekommen. Der 31-Jährige wird nach der Challenge sofort verarztet.

Bei einem Sprung muss der Musikmanager aus Berlin wohl falsch aufgekommen sein. Nach der bestandenen Prüfung kann er plötzlich nicht mehr wie gewohnt auftreten. Er klagt über „unaushaltbare Schmerzen“.

Daniel M. verletzt sich beim Hindernisparcours. Foto: TVNOW

-----------------

Mehr zu „Die Bachelorette“:

„Bachelorette“: Ausgerechnet ER buhlt um das Herz von Melissa – jetzt spricht ihr Ex-Freund Klartext

„Bachelorette“: Böses Erwachen nach der Show – seine Teilnahme hatte schlimme Konsequenzen

„Bachelorette“ Melissa traut ihren Augen nicht, als sie DIESEN Kandidaten sieht – „Irgendwie nicht schön“

-----------------

„Bachelorette“: Für Daniel geht es auf Krücken weiter

Im Krankenhaus wird Daniel schließlich aufgeklärt. Ein Stück seiner Ferse sei rausgebrochen, wie er seinen Mitstreitern später berichtet. „Mein Fuß ist gebrochen“, so der 31-Jährige. Vorerst muss er also auf Krücken weiter um Melissas Herz kämpfen. Ob ihm das gelingen wird?

Daniel M. ist 31 Jahre alt und ist als Musikmanager sowie Content Creator in Berlin tätig. Foto: TVNOW

Diese Frage wird hoffentlich ebenfalls in Folge 3 beantwortet. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage müssen sich die RTL-Zuschauer am 28. Oktober jedoch auf eine Verspätung der Kuppelshow einstellen. Mehr dazu hier >>>

„Die Bachelorette“ läuft mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL. Ganze Folgen findest du zudem in der TVNOW-Mediathek.