Bachelorette Jessica Paszka mit Liebesouting – ER Ist kein Unbekannter

Damit hätte wohl keiner gerechnet! Mitten in der RTL-Live-Show von Chris Tall hat Bachelorette Jessica Paszka die Liebesbombe platzen lassen. Oder besser gesagt, Chris Tall hat das für sie übernommen.

Und der neue Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter! Und das wissen vor allem Bachelorette-Fans, die die Staffel von Jessica Paszka 2017 mitverfolgt haben.

Bachelorette Jessica Paszka mit neuem Mann an ihrer Seite

Es ist drei Jahre her, dass Jessica Paszka im TV nach ihrer großen Liebe gesucht hat. Als Bachelorette hatte sie die Qual der Wahl. Am Ende musste sie sich zwischen David Friedrich und Johannes Haller entscheiden. Ihre letzte Rose bekam schlussendlich David, Johannes hingegen musste mit der Abfuhr leben. Ihre Worte damals waren deutlich. Sie musste ihm sagen, „dass diese Gefühle nicht ausreichend sind und ich mich nicht verliebt habe“. Autsch!

Doch manchmal nimmt die Liebe unergründliche Wege und so manch einer muss erstmal Umwege gehen, um am Ende doch am richtigen Platz wieder anzukommen. Das zumindest möchte man meinen, wenn man sich Jessica Paszkas neue Liebe anschaut. Denn es ist ausgerechnet Johannes Haller.

Ausgerechnet Johannes Haller ist der neue Mann an Jessica Paszkas neuer Seite. Vor 3 Jahren servierte die ehemalige Bachelorette ihn im Finale ab. (Archivbild) Foto: imago images/nicepix.world

Die Bachelorettes der vergangenen Staffeln:

Monica Ivancan (2004)

Anna Christiana Hofbauer (2014)

Alisa Persch (2015)

Jessica Paszka

Nadine Klein

Gerda Lewis

Jessica Paszkas Rose geht nach drei Jahren an Johannes Haller

Chris Tall lässt das Ganze nochmal Revue passieren: „Ich hatte damals schon das Gefühl, du hast nicht die richtige Entscheidung getroffen“. Aber offenbar gibt es für die beiden nun eine neue Chance! Und natürlich ist Johannes Haller an dem Abend auch zu Gast. Damit Jessica Paszka ihm endlich, drei Jahre später, die Rose überreichen kann. Das ist ihr übrigens sichtlich unangenehm. „Ich mache keine Rosenvergabe, auf gar keinen Fall“, sagt die ehemalige Bachelorette.

Doch das lässt Chris Tall nicht auf sich sitzen: „Gib ihm jetzt die Rose und küsst euch offiziell“. Und dann lässt sich Jessica Paszka doch hinreißen und holt das nach, was sie vor drei Jahren nicht getan hat. Sie gibt Johannes Haller die letzte Rose. Dafür gibt's von ihm auch einen zärtlichen Kuss auf die Stirn. (abr)