„Bachelorette“ (RTL): Schock für Fans! Nun macht es der Sender offiziell

Schlechte Nachrichten für alle „Bachelorette“-Fans: RTL hat das Finale am 8. September abgeblasen.

Hat „Bachelorette“ Maxime Herbord etwa das Handtuch geworfen? Der Aachenerin laufen die Männer davon – und das geht natürlich nicht spurlos an ihr vorbei.

„Bachelorette“-Finale gestrichen: RTL wirft Programm eine Woche vorher um

Nachdem sie von gleich vier „Bachelorette“-Kandidaten sitzen gelassen wurde, brach Maxime vor laufender Kamera in Tränen aus: „Was stimmt denn mit mir nicht?“ Nichtsdestotrotz ging es weiter für die 27-Jährige – bis jetzt.

Bittere Nachrichten für „Bachelorette“ Maxime Herbord: Sie wird versetzt. Foto: TVNOW, picture alliance/dpa | Georg Wendt

Denn wie nun bekannt wurde, hat RTL das geplante Finale am 8. September gestrichen. Glaubt der Sender womöglich selbst nicht mehr an Maxime? Nein, aber an erster Stelle steht sie offenbar trotzdem nicht. Denn: Völlig kurzfristig, eine Woche vor dem Ausstrahlungstermin des Finales, wirft RTL plötzlich sein Programm um.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist „Bachelorette“ Maxime Herbord:

Maxime Herbord wurde am 27. August 1994 in Aachen geboren

Bevor sie das erste Mal im TV zu sehen war, arbeitete sie als Kommunikationsdesignerin

Ihren ersten Fernsehauftritt hatte Maxime 2018 bei „Der Bachelor“ – sie verließ die RTL-Show damals freiwillig

Von März 2019 bis Februar 2021 war sie mit dem ehemaligen „Bachelorette“-Sieger David Friedrich liiert

Seit Juli 2021 sucht Maxime als Deutschlands achte „Bachelorette“ nach einem neuen Freund

----------------------------------------

„Bachelorette“ muss WM-Qualifikation weichen – auch TVNOW-Kunden betroffen

Wer jetzt einen Blick auf das TV-Programm am 8. September geworfen hat, wird entdeckt haben, dass für die Primetime um 20.15 Uhr keine Folge der „Bachelorette“ geplant ist, sondern ein Fußballspiel der WM-Qualifikation. Die deutsche Nationalelf spielt an diesem Abend gegen Island.

Für welchen Mann wird sich Maxime wohl entscheiden? Foto: TVNOW

Und die „Bachelorette“-Fans? Die müssen sich noch eine Woche länger gedulden, bis sie endlich erfahren, wer Maximes letzte Rose erhalten hat. Am 15. September soll das Finale nachgeholt werden.

Wie es für die TVNOW-Zuschauer weitergeht, die die neuen Folgen bereits vorab online sehen konnten, sei jedoch unklar, wie „Gala“ berichtete. Möglicherweise erfahren auch sie erst am 15. September, für wen sich Maxime Herbord entschieden hat.

----------------------------------------

Mehr zur „Bachelorette“:

„Bachelorette“ (RTL): Herber Rückschlag für Maxime – schmeißt sie jetzt alles hin?

„Bachelorette“ (RTL): DIESE Kandidaten suchten schon mal die große Liebe im TV

„Bachelorette“ (RTL): Maxime bricht vor IHM in Tränen aus – „Ich kann sowas nicht annehmen“

----------------------------------------

„Die Bachelorette“ siehst du mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL und schon vorab in der TVNOW-Mediathek.

Wer keine Lust auf Fußball hat und lieber Reality-TV schauen möchte, wird am 8. September HIER fündig.

Heiß, heißer, Cheyenne Pahde! Hier zeigt die Schauspielerin fast alles.