Bachelorette: Du wirst nicht glauben, wie dieser Ex-Kandidat HEUTE aussieht!

Die Kandidaten bei der Bachelorette wollen oft durch ihr Aussehen überzeugen. Stählerne Muskeln, Sixpack - so ziehen sie die Blicke der Single-Frau gerne auf sich.

So auch David Friedrich, der 2017 um das Herz von Bachelorette Jessica Paszka buhlte und es am Ende gewinnen konnte. Doch nun ist alles anders. Denn der 30-Jährige hat zugelegt. Fast 100 Kilogramm bringt er auf die Waage und fühlt sich in seinem Körper alles andere als wohl.

Bachelorette: Ex-Kandidat schiebt Kilo-Frust

Bei Instagram postete der Musiker zwei Vergleichsbilder. Eines stammt aus dem Jahr 2017, das andere aus dem vergangenen Jahr. Er schreibt dazu: „Ich war gestern nach langer Zeit wieder auf der Waage. 98 Kilo sind es jetzt. Vier Kilo mehr als vor drei Monaten.“

Das waren die Bachelorettes der vergangenen Staffeln:

Monica Ivancan (2004)

Anna Christiana Hofbauer (2014)

Alisa Persch (2015)

Jessica Paszka

Nadine Klein

Gerda Lewis

Täglich sehe er auf Social Media Fotos disziplinierter Menschen, für die Home-Workouts „easy zu sein“ scheinen. Der Bachelorette-Kandidat sei hingegen zu faul, seine Matte auszurollen, erklärt er. „Ich weiß, dass 70% die Ernährung ausmacht und 30% der Sport. Ernährung habe ich 'soweit' umgestellt. Weniger Kohlenhydrate, kaum Zucker etc. Aber irgendwas läuft hier falsch.“

Bachelorette Jessica Paszka Foto: imago images/ Jessica Paszka

Freundin Maxime nascht weiter

Doch nun sagt er dem Schweinhund und den Pfunden den Kampf an und kündigt an, jetzt wieder richtig durchstarten zu wollen. Was Freundin Maxime, die ebenfalls beim Bachelor war, dazu wohl sagt?

Sie postete am Dienstagabend ein Bild und schrieb darunter: „Schokolade oder Chips beim Serien Gucken? „Wir haben uns mal wieder aufm Sofa gelegt und schauen unsere Serie weiter.“ Ob David da stark bleiben kann? (cs)