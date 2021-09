„Bachelorette“: Ex-Gewinner packt aus – „Ich muss gestehen“

Kinder, wie die Zeit vergeht. Vier Jahre ist es bereits her. Im Jahr 2017 entschied sich „Bachelorette“ Jessica Paszka in einem dramatischen Finale für den Schlagzeuger der deutschen Metalcore-Band „Eskimo Callboy“. David Friedrich bekam die letzte Rose.

Lange hielt die Liebe des „Bachelorette“-Paares jedoch nicht. Jessica Paszka lebt mittlerweile glücklich mit Trash-TV-Kollege Johannes Haller auf Ibiza. Vor Kurzem wurden die beiden sogar Eltern.

„Bachelorette“: Ex-Sieger David Friedrich verrät Jugendgeheimnis

David Friedrich dagegen war erst mit der „Bachelorette“ 2021 Maxime Herbord zusammen. Derzeit soll der Musiker Single sein. Ob das wohl an der Frisur liegt, die David Friedrich nunmehr seinen Instagram-Fans präsentierte? Durchaus nicht ausgeschlossen. So zeigt sich der 31-Jährige nun mit einem Haarschnitt, den sich so wohl nicht einmal die Beatles zu ihren besten Zeiten getraut hätten.

------------------------------------------

Das ist „Bachelorette“ Maxime Herbord:

Maxime Herbord wurde am 27. August 1994 in Aachen geboren

Bevor sie das erste Mal im TV zu sehen war, arbeitete sie als Kommunikationsdesignerin

Ihren ersten Fernsehauftritt hatte Maxime 2018 bei „Der Bachelor“ – sie verließ die RTL-Show damals freiwillig

Von März 2019 bis Februar 2021 war sie mit dem ehemaligen „Bachelorette“-Sieger David Friedrich liiert

Seit Juli 2021 sucht Maxime als Deutschlands achte „Bachelorette“ nach einem neuen Freund

----------------------------------------

Friedrich trägt nun nämlich einen Pilzschnitt mit sorgfältig ausrasierten Seiten... ja. Schön ist das nicht. Zum Glück aber wohl auch nicht für die Ewigkeit. Die Frisur ist lediglich für das neue Album seiner Band. Dort haben sich die Musiker nämlich allesamt den Schnitt zugelegt. Für Friedrich selbst sei die Frisur jedoch nicht soooo ungewohnt. Auf Instagram gesteht der 31-Jährige: „Ich muss gestehen: Als Kind hatte ich genau diese Frisur.“

Für Lacher bei Fans und Freunden kann David Friedrich mit dem Haarschnitt auf jeden Fall sorgen. „Beste Frisur“, schreibt beispielsweise „Bachelor“-Kollege Marco Cerullo. Und Band-Kollege Nico schreibt: „Ich hatte nen fetzigen Vokuhila, Alter. Da warst du noch einer der coolen Boys.“

----------------------------------------

----------------------------------------

