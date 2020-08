Bachelorette: RTL gibt Rosendame bekannt – sie ist eine alte Bekannte

Lange war es spekuliert worden, jetzt hat es RTL offiziell bekannt gegeben: Melissa Damilia wird die neue Bachelorette.

Die schöne 24-Jährige geht schon bald als Bachelorette bei RTL auf die Suche nach der großen Liebe.

Bachelorette: Melissa ist eine alte Bekannte

Mit der Suche nach der Liebe im TV kennt Melissa Damilia sich bestens aus. Vor rund einem Jahr war die hübsche 24-Jährige bei "Love Island" dabei. Dort suchte sie die große Liebe, aber wurde von Danilo enttäuscht. Am Ende überließ sie ihn würdevoll ihrer Konkurrentin.

In den Wochen bei "Love Island" hat sie sich zu einem echten Publikumsliebling entwickelt. Ihre liebe, ehrliche und teils naive Art kam bei den Zuschauern super an. Sogar Pietro Lombardi verguckte sich in die Stuttgarterin. Am Ende blieb es jedoch bei zwei Dates und einem Kuss, wie sie zuletzt beichteten.

Bachelorette: RTL gibt bekannt - SIE ist die neue Bachelorette. Foto: imago images/Gartner

-----------------

Die Bachelorette

Datingshow auf RTL

Pendant zum Bachelor

1. Staffel in Deutschland 2004

Seit 2017 regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen

Das sind Melissas Vorgängerinnen: Monica Ivancan, Anna Hofbauer, Alisa Persch, Jessica Paszka, Nadine Klein, Gerda Lewis

-----------------

Melissa ist voller Vorfreude

Aktuell nimmt Melissa Damilia an "Kampf der Realitystars" bei RTL2 teil. Der Job als Bachelorette 2020 wird der jungen Dame dann sicherlich auch einen weiteren Karriereschub verpassen.

Schon bald werden nämlich 20 Single-Männer um die Gunst von Melissa kämpfen. Die gelernte Drogistin und Haar-und Make-up-Stylistin ist voller Vorfreude: "Ich freue mich auf die Zeit, auf die Männer, wer wird da so sein? Ich freue mich auf die Momente, auf die Dates!"

-------------------------

-------------------------

Wer den Kampf um die Liebe von Melissa antritt, hat RTL bislang noch nicht verraten. Schon bald werden wir aber mehr wissen! In der Regel startet die Bachelorette Anfang September, durch Corona könnte sich das ganze aber verschieben. (fs)