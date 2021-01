„Bachelor“-Star Yeliz Koc spricht von Hochzeit nach vier Monaten Beziehung – doch die Sache hat einen Haken

Die neue Beziehung von „Bachelor“-Babe Yeliz Koc nimmt richtig Fahrt auf. In Jimi Blue Ochsenknecht scheint sie ihren Traummann gefunden zu haben.

Das bemerken selbstverständlich auch die treuen Follower der Ex-„Bachelor“-Kandidatin und wollen jetzt wissen, ob das Pärchen sogar schon eine gemeinsame Zukunft plant.

„Bachelor“-Beauty Yeliz Koc ist Hals über Kopf verliebt

Zumindest wohnen der „Bachelor“-Star und Jimi Blue Ochsenknecht bereits in einer gemeinsamen Wohnung. In Berlin haben sich die Frischverliebten inklusive Yeliz' Hundedame Luna ein kuschliges Zuhause eingerichtet.

Dabei sind Yeliz Koc und der „Die Wilde Kerle“-Star erst offiziell seit August 2020 ein Paar. Während die meisten Menschen es in der Liebe eher langsam angehen, scheinen die 27-Jährige und ihr Freund keine Zweifel an ihrer Beziehung zu haben.

------------------------------------

Das ist Yeliz Koc:

Yeliz Koc wurde am 3. November 1993 in Hannover geboren

Durch ihre Teilnahme bei der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ wurde Yeliz 2018 berühmt

Bei ihrem Exit verpasste sie dem damaligen Bachelor Daniel Völz eine Ohrfeige – die Szene ging sofort viral

Bei „Bachelor in Paradise“ verliebte sich der Reality-TV-Star in Ex-„Bachelorette“-Kandidat Johannes Haller – mit dem sie 2019 ins „Sommerhaus der Stars“ zog

Die On-Off-Beziehung der TV-Darsteller scheiterte im Mai 2020 endgültig

------------------------------------

„Bachelor“-Star wartet nur noch auf DIESEN Moment

Ihre Liebe besiegelten Yeliz und Jimi übrigens auch schon mit einem Partnertattoo. In Morsezeichen ließen sie sich ihre Namen auf den Unterarm stechen. Ganz schön mutig.

Am Donnerstag fragte ein Instagram-Follower deshalb mal genauer nach und wollte wissen, wie Yeliz Koc reagieren würde, wenn sie jetzt einen Heiratsantrag von ihrem Liebsten bekäme. Daraufhin antwortet der TV-Star mit dem Schriftzug „She said yes (dt.: Sie hat Ja gesagt)“ und zwei goldenen Ringen.

Yeliz Koc würde ihren neuen Freund am liebsten auf der Stelle heiraten. Foto: imago images

Scheint also so als würde einer Hochzeit nichts mehr im Wege stehen. Jetzt muss sich Jimi Blue Ochsenknecht nur noch trauen und um Yeliz' Hand anhalten.

------------------------------------

Mehr zum „Bachelor“:

„Bachelor“ (RTL): Kuppelshow verschoben – DAS ist der Grund für den Rückzieher

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Bachelor“ (RTL): Corona-Fall in Kuppelshow! DAS gab es noch nie

RTL-Neuerung: Das gab's noch nie! Sender plant DAS für den „Bachelor 2021“

------------------------------------

Jimi Blue Ochsenknecht schwört bereits ewige Liebe

Lange wird es vielleicht nicht mehr dauern, denn Jimi Blue scheint sich genauso sicher zu sein wie seine Freundin. Zu einem Pärchenfoto der beiden schreibt der 29-Jährige: „Till I die (dt.: Bis ich sterbe).“

Ihre Liebe sorgte in der Vergangenheit jedoch auch schon für ziemlichen Zickenzoff. Warum Yeliz und Jimi Blue nicht ganz unbeteiligt am TV-Aus von „Pretty in Plüsch“ sein könnten, liest du hier.