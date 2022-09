„Bachelor“-Paar macht es offiziell – „Unsere Prinzessin ist geboren!“

Aus drei wird vier! „Bachelor„-Paar Angelina und Sebastian Pannek feiert die Geburt ihres zweiten Kindes. Nachdem sie vor zwei Jahren einen Jungen auf die Welt brachten, freut sich dieser jetzt über seine kleine Schwester.

Auf Instagram macht das „Bachelor„-Paar es jetzt für die ganze Welt öffentlich. Die beiden könnten glücklicher nicht sein. Und auch zahlreiche Fans freuen sich über den Nachwuchs.

„Bachelor“-Paar Sebastian und Angelina Pannek im Babyglück

Auf dem Instagrambild sieht man die beiden, wie sie sich strahlend in die Augen schauen. Es ist ein älteres Bild, denn man sieht Angelinas Babybauch noch. Dazu schreiben die frischgebackenen Eltern: „Unsere Prinzessin ist geboren! Worte alleine können nicht beschreiben, wie unendlich glücklich und dankbar wir jeden Tag sind, dich in unseren Armen halten zu dürfen. Die Liebe zu dir ist magisch. Du und dein Bruder seid unser ganzer Stolz, unsere größte Liebe und all das, was in unserem Leben zählt. Wir werden euch ein Leben lang beschützen und begleitend an eurer Seite stehen auf all euren Wegen. Wir lieben euch unendlich, Mama und Papa“.

„Bachelor“-Paar hält Kinder aus der Öffentlichkeit raus

Wer sich jetzt auf baldige, süße Babyfotos, der wird enttäuscht. Das Paar schützt die Privatsphäre ihrer Kinder nämlich rigoros. Weder auf Instagram noch in anderen sozialen Medien findet man Bilder der Kleinsten.

„Bachelor“-Paar fand sich auf Umwegen

Offiziell sind Sebastian und Angelina Pannek seit 2019 ein Paar. Doch sie fanden sich nicht direkt in der Dating-Show selbst. Während Angelina 2014 in der Staffel mit Christian Tews den zweiten Platz belegte, war Sebastian Pannek 2017 selber der Rosenkavalier. Nachdem es mit seiner Auserwählten nach der Show doch nicht geklappt hat, fand er seine große Liebe in seiner Angelina. Die beiden heirateten 2020 kurz vor der Geburt ihres ersten Sohnes.

Hier liest du, wie emotional die Verkündung der Schwangerschaft von Angelina Pannek war.