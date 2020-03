Bachelor: RTL verschiebt Jubiläumsshow – aus diesem Grund

„Willst du diese letzte Rose haben?“ – diesen Satz erhoffen sich wohl alle Teilnehmerinnen beim Bachelor. Und das Ganze bereits schon seit zehn Staffeln. Deshalb wollte RTL am Mittwochabend um 20.15 Uhr eine große Jubiläumsshow ausstrahlen. Doch die Bachelor-Sondersendung wurde kurzfristig verschoben.

Grund ist das Coronavirus. Denn RTL zeigt um 20.15 Uhr ein 15-minütiges RTL Aktuell Spezial. Titel: „Corona-Krise in Deutschland“. Nachdem nun bereits vier Deutsche dem heimtückischen Virus zum Opfer fielen und an Covid-19 starben sowie sämtliche Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern in einigen Bundesländern abgesagt wurden, ist das Thema wichtiger denn je.

Bachelor: Ein Paar ist noch zusammen

Bisher starben eine 89-jährige Frau aus Essen, ein 78-Jähriger aus Gangelt sowie ein weiterer Mann aus dem Kreis Heinsberg und ein 60-Jähriger aus Hamburg. Er erkrankte in Ägypten und starb dort in einem Krankenhaus.

>>>Alles zum Thema Coronavirus findest du in unserem Newsblog<<<

Auch die WHO hat nun offiziell das Coronavirus als Pandemie eingestuft. Moderatorin Charlotte Maihoff spricht in der RTL-Sondersendung mit Experten. Um 20.30 Uhr wird anschließend die Bachelor-Jubiläumsshow gesendet.

Das sind alle Bachelor aus zehn Staffeln:

Gezeigt werden dabei nochmals alle zehn Bachelor – von Marcel Maderitsch über Paul Janke bis Sebastian Preuss – die die große Liebe suchten. RTL verspricht schon im Trailer eine Mischung aus Zickereien, heißen Küssen, Tränen und vielen, vielen Rosen.

Ob der Sender auch auf die gescheiterten Beziehungen der Bachelor eingeht? Denn bisher sind alle Liebschaften nach der Sendung zerbrochen. Die einen sofort, die anderen nach ein paar Monaten. Lediglich Bachelor Andrej Mangold (neunte Staffel) und seine Auserwählte Jennifer Lange sind noch ein Paar.

Bachelor: Andrej Mangold ganz emotional

Regelmäßig hält der Ex-Bachelor seine Follower über seine Beziehung auf dem Laufenden. Auch er lässt seine Teilnahme beim Bachelor auf Instagram Revue passieren. Er schreibt: „Vor einem Jahr stand ich in Mexiko und wusste, dass ich in Jennifer das Gefühl gefunden habe, weshalb ich diese Reise angetreten bin! Eine Reise, die mein Leben verändert hat. Ich hätte mir niemals erträumt, dass mich diese Reise emotional so berührt und mich als Mensch so sehr weiterbringt.“

+++ Bachelor: Kandidatin fliegt raus – jetzt veröffentlicht ihr Arzt ein pikantes Foto +++

Bei dem diesjährigen Bachelor Sebastian Preuss hat es dagegen so gar nicht geklappt. Er gab seine letzte Rose keiner Kandidatin. Trost: Genug Unterhaltung gab es für die Zuschauer trotzdem.