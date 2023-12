RTL: DIESER Ex-Bachelor hat sich optisch stark verändert – „Erkenne mich nicht wieder“

In der RTL-Show „Der Bachelor“ brillieren gut aussehende und durchtrainierte Rosenkavaliere, die auf der Suche nach der ganz großen Liebe sind. Unter den 20 teilnehmenden Frauen erhält am Ende bekanntlich nur eine Dame die letzte Rose und erobert somit auch das Herz des Bachelors für sich.

Auch Nick Stuckmann traf im vergangenen Jahr eine Entscheidung und überreichte seiner Anna die letzte Rose. Die beiden sind weiterhin glücklich zusammen, doch momentan sieht sich der ehemalige Bachelor mit einer anderen Herausforderung konfrontiert: den Pfunden.

RTL: Ex-Bachelor Dominik kämpft gegen die Kilos an

Der gebürtige Frankfurter hat in den letzten Wochen eine deutliche Gewichtszunahme erlebt. Dies dürfte auf den drastischen Wechsel von Haferflocken zu herkömmlicher Nahrung zurückzuführen sein. Schließlich nahm der 31-Jährige an der diesjährigen „Promi Big Brother“-Staffel teil, in der die Bewohner gezwungen waren, sich über Tage hinweg ausschließlich von Haferflocken und Leitungswasser zu ernähren – ein Umstand, der sich nicht nur auf das Gemüt, sondern auch auf der Waage negativ auswirkte.

Währenddessen verlor der Ex-Bachelor stolze 12 Kilo. „Leute! Vor drei Wochen, direkt nach Big Brother, habe ich 80,5 Kilogramm gewogen.“, verkündet Stuckmann in seiner Instagram-Story, „Was die Waage nach Weihnachten wohl anzeigt?“ Die Pfunde sind tatsächlich schnell wieder drauf. So wiegt Dominik aktuell 90,8 Kilo – mehr als zehn Kilogramm zusätzlich! „Ab dem 01. Januar 2024 fange ich wieder mit Sport an“, teilt er seinen Followern mit.

RTL: Dominik Stuckmann erkannte sich selbst nicht mehr

Der drastische Gewichtsverlust während seiner Zeit im „Promi Big Brother“-Haus hat deutliche Spuren an Dominiks Körper hinterlassen. „Wenn ich in den Spiegel schaue, erkenne ich mich nicht wieder […]. Es hat sich viel verändert an meinem Körper“, gestand er in einem Promiflash-Interview nach seinem Exit aus dem Container.

Auch seine Freundin Anna Rossow bemerkte die Veränderungen: „Anna hat heute Nacht gesagt: ‚Das ist, als liegt da irgendein Fremder neben mir, da ist ja gar nicht mehr so viel dran.'“