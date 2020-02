Foto: TV NOW

„Bachelor“: Model Wioleta will die letzte Rose.

Bachelor: Finalistin Wioleta ist Model – du glaubst nicht, für was sie sich hergibt ...

Sie will das Herz von „Bachelor“ Sebastian Preuss gewinnen: Wioleta Psiuk aus Münster. Die 28-Jährige, die bereits bei Heidi Klums „Germany's next Topmodel“ mehr oder weniger erfolgreich teilnahm, bezeichnet sich in der Show gerne als professionelles Model.

Während andere ihrer Kolleginnen jedoch für Weltmarken wie Calvin Klein, Dior oder Givenchy laufen, finden sich die Outfits von Wioleta eher auf dem Wühltisch beim Discounter wieder.

„Bachelor“ (RTL): Ob Wioleta diese Aufnahmen heute bereut?

Woran ich jedes Mal denken muss, wenn Wioleta, das Model, gezeigt wird. Zu finden auf dem Aldi-Wühltisch.

#bachelor pic.twitter.com/94tyG99L4D — Irina (@justirinathings) February 12, 2020

So tauchten vor Kurzem Fotos von Wioleta als Model im Netz auf. Sie zeigen die hübsche Münsteranerin als Frosch mit Krone, im Leo-Outfit oder als fröhliche Ananas.

Das ist der Bachelor:

Der Bachelor ist eine Fernsehshow, die bei RTL ausgestrahlt wird

Sie wurde im Jahr 2003 das erste Mal bei RTL ausgestrahlt

Die zweite Staffel folgte erst 2011

Der Ablauf ist immer der Gleiche

In Gruppen- und Einzeldates lernen sich der Junggeselle und die Kandidatinnen in gehobener Umgebung kennen

In jeder Folge fliegen unterschiedlich viele Frauen raus

Kurz vor dem Finale lernt der Bachelor die Familien der verbliebenen vier Kandidatinnen kennen

Im Finale lernen die letzten zwei Kandidatinnen die Familie des Bachelor kennen

Wioleta modelt für die Karnevals-Kostüme von Discounter Aldi. 19,99 Euro sollen die schnieken Plüschkostüme kosten. Naja, vielleicht erobert sie ja am Mittwoch das Herz des Bachelors. Dann winken sicher auch noch prestigeträchtigere Modeljobs.

Modeljobs in Dessous und Denim-Wear

Und um ehrlich zu sein, waren dies ja nicht die einzigen Jobs, die Wioleta bislang als Model erledigte. So zeigt die 28-jährige Bachelor-Finalistin auf Instagram auch Bilder von Shootings in Kapstadt oder Paris, die sie wahlweise in sexy Dessous oder cooler Denim-Mode zeigen.

Wioleta will die letzte Rose.

Da ist der Weg bis zur Haute Couture ja doch gar nicht mehr soooo weit.