„Die Bachelors“-Reunion: Bei IHR will sich Paulina entschuldigen

Achtung, Spoiler! „Die Bachelors“-Kandidatin Paulina (26) sorgt für eine TV-Überraschung. Statt um das letzte Date mit Junggeselle Felix Stein zu kämpfen, packt sie freiwillig ihre Koffer und das aus gutem Grund!

Dabei sah zunächst alles nach Happy End aus. Beim Dreamdate in der Wildnis suchte Felix ständig ihre Nähe, küsste sie, strahlte verliebt. Doch beim Abendessen kamen Paulinas Zweifel. „Es dauert bei mir etwas länger, bis es im Bauch kribbelt“, sagte sie. Doch dann folgt die große Wende.

„Bachelor“-Kandidatin fasst eisernen Entschluss

Felix gesteht der hübschen Brünette, dass er mit einer anderen Kandidatin beim Dreamdate intim geworden ist. Namen werden nicht genannt, doch die Hinweise deuten auf Konkurrentin Vivi (34) hin. Für Paulina ein Schlag in die Magengrube. „Ich habe mich schon gut und besonders gefühlt bei ihm, deswegen war es für mich ein bisschen schockierend“, gesteht sie in der Sendung.

Zwar bleibt sie noch über Nacht, bricht das Date am Morgen aber ab. Ihre klare Ansage: „Ich komme mit der Situation nicht klar.“ Kurz darauf verlässt sie die Show freiwillig. Felix muss Vivi und Seyma (31) die letzten Rosen geben. Wer am Ende seine Auserwählte wird, bleibt vorerst geheim. Nach der Sendung gibt es allerdings noch Klärungsbedarf. Mit wem Paulina noch ein „ernstes“ Wörtchen reden will, verrät sie uns im Interview.

„Ich würde gerne nochmal mit Vivi sprechen – und mich auch bei ihr entschuldigen. Ich hätte vor Ort offen mit ihr reden sollen, anstatt Dinge in mir zu behalten. Das war nicht fair. Ich glaube, manchmal hält man Dinge zurück, weil man Angst hat, jemandem vor den Kopf zu stoßen – aber genau das schafft am Ende Distanz. Und das würde ich gern geradeziehen“, gesteht sie.

Weiter heißt es: „Abgesehen davon gibt es für mich ehrlich gesagt nichts mehr zu besprechen.“

