„Bachelor“-Kandidatin Stefanie Desiree: Sie datete bereits DIESEN TV-Star

Leider war das Abenteuer „Bachelor“ für Stefanie Desiree Gherega schnell beendet, doch das bedeutet nicht, dass wir in Zukunft nicht noch viel von der 27-Jährigen zu sehen bekommen könnten.

Die (Ex-)„Bachelor“-Kandidatin hat sich nicht zum ersten Mal an einen Mann aus dem Fernsehen rangemacht.

„Bachelor“-Kandidatin datete „Traumfrau gesucht“-Darsteller

Beim „Bachelor“ hat Stefanie Desiree Gherega leider kein Glück gehabt. Noch in der ersten „Nacht der Rosen“ musste die Wahl-Münchnerin wieder gehen. Schade, schließlich träumt die Single-Dame von einem Leben als Jetsetterin. Und um das zu erreichen, ist eine erfolgreiche TV-Karriere durchaus von Vorteil.

Den ersten Schritt dafür hat Stefanie Desiree bereits getätigt. Vor ihrer Teilnahme an der RTL-Kuppelshow datete sie einen anderen TV-Star. Die gebürtige Nürnbergerin mit rumänischen Wurzeln soll eine Sommerromanze mit „Traumfrau gesucht“-Darsteller Dennis Schick gehabt haben.

Dies bestätigt der 32-Jährige mit einem Kussbild der beiden bei Instagram. Dazu schreibt er: „Wir hatten im Sommer eine wunderschöne Zeit miteinander. Jedoch ist daraus nicht die große Liebe geworden, sondern eine große Freundschaft.“

Das ist „Der Bachelor“:

„Der Bachelor“ ist eine Fernsehshow, die bei RTL ausgestrahlt wird

Sie wurde im Jahr 2003 das erste Mal bei RTL ausgestrahlt

In Gruppen- und Einzeldates lernen sich der Junggeselle und die Kandidatinnen in gehobener Umgebung kennen

In jeder Folge fliegen unterschiedlich viele Frauen raus

Kurz vor dem Finale lernt der Bachelor die Familien der verbliebenen vier Kandidatinnen kennen

Im Finale lernen die letzten zwei Kandidatinnen die Familie des Bachelor kennen

„Bachelor“: Wird Stefanie Desiree zum nächsten TV-Sternchen?

Zwischen Stefanie Desiree und Dennis läuft also nichts mehr. Da auch Niko Griesert kein Interesse an der Brünetten hatte, muss sie sich nun wohl ein neues Format suchen, in dem sie zum TV-Star werden kann.

Abseits der TV-Kameras ist Stefanie Desiree als Operationstechnische Assistentin tätig. Foto: TVNOW / Arya Shirazi

Die ehemalige „Miss Online Rosenheim“ sollte sich aber nicht von ihrem schnellen „Bachelor“-Aus entmutigen lassen. Denn: Evelyn Burdecki hat gezeigt, dass man auch nur mit einer einzigen Folge zum It-Girl werden kann.

Karriere trotz „Bachelor“-Aus: Evelyn Burdecki hat es vorgemacht

Die quirlige Blondine bewarb sich 2017 ebenfalls für das RTL-Format. Doch schon in der ersten Nacht schickte Bachelor Sebastian Pannek sie nach Hause. Mittlerweile ist Evelyn Burdecki sogar erfolgreicher als der Ex-Rosenkavalier.

Stefanie Desiree sollte ihr Sprungbrett also nutzen, wenn sie sich tatsächlich noch den Traum vom Leben in Luxus und Glamour erfüllen möchte.

Kandidatin Melissa ist hingegen noch im Rennen. Doch auch sie ist keine Unbekannte. In welcher beliebten TV-Sendung du sie schon gesehen haben könntest, liest du hier.