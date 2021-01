Bachelor: Endlich ist es offiziell – „Ich freue mich so sehr für euch!“

Ihre Trennung war nur vorübergehend! Diese Nachricht dürfte wohl etlichen „Bachelor“-Fans ein Lächeln auf ihr Gesicht zaubern. Das „Bachelor“-Traumpaar Marco Cerullo und Christina Grass ist wieder vereint.

Erst vor wenigen Wochen hatten sich die „Bachelor in Paradise“-Teilnehmer tränenreich getrennt. Nun scheint wieder alles in Butter.

Bachelor: Liebescomeback bei Christina und Marco

Nachdem Christina bereits vor einigen Tagen ein süßes Bild mit ihrem Marco geteilt hatte, bei dem er sie huckepack durch den Schnee trägt, tauchen nun immer mehr süße Pärchenbilder der beiden auf.

----------------------------------------

Das ist „Der Bachelor“:

„Der Bachelor“ ist eine Fernsehshow, die bei RTL ausgestrahlt wird

Sie wurde im Jahr 2003 das erste Mal bei RTL ausgestrahlt

In Gruppen- und Einzeldates lernen sich der Junggeselle und die Kandidatinnen in gehobener Umgebung kennen

In jeder Folge fliegen unterschiedlich viele Frauen raus

Kurz vor dem Finale lernt der Bachelor die Familien der verbliebenen vier Kandidatinnen kennen

Im Finale lernen die letzten zwei Kandidatinnen die Familie des Bachelor kennen

----------------------------------------

Auf Instagram schrieb Christina dazu das Zitat des deutschen Autors Jochen Mariss: „Die Kunst zu lieben besteht vor allem, darin, sich nahe zu sein, ohne sich zu nahe zu treten, sich täglich zu sehen, ohne alltäglich zu werden, eins zu werden und doch zwei zu bleiben.“

Bachelor: Ehrliches Liebesgeständnis bei Instagram

Dazu fügte sie noch an: „Ich liebe dich, Marco Cerullo.“ Der wiederum gestand seine wiedererstarkte Liebe weniger romantisch. Postete lediglich ein rotes Herz. Aber das sagt ja manchmal auch mehr als tausend Worte.

----------------------------------------

Mehr zum „Bachelor“:

----------------------------------------

Ihre Fans und Freunde freuten sich jedenfalls sehr für die beiden. So schickte TV-Kollege Detlef Steves ebenfalls ein Herz. Moderatorin Frauke Ludowig schrieb: „Wie schön!“ Und „Love Island“-Teilnehmerin Chetrin Schulz schrieb: „Ich freue mich so sehr für euch! Du weißt ja, was ich euch gesagt habe! Fühlt euch gedrückt, ihr packt das! #wahreliebebesiegtalles“

Was flüstert der neue Bachelor Niko Griesert seiner Assistentin denn da ins Ohr. Wir haben genau hingehört.