„Bachelor“-Schock: Dieses Paar hat sich getrennt – „erst einmal verarbeiten“

Alles aus bei dieser „Bachelor“-Kandidatin und ihrem Freund!

Vor einigen Monaten machte sie es auf ihrem Instagram-Account offiziell, teilte ihre neue und große Liebe mit ihren Fans. Fotos, Videos – überall sah man die Turteltäubchen. Doch die letzten Tage wurde es still auf dem Account. Jetzt ist auch klar, warum.

„Bachelor“: Liebes-Aus bei DIESEM Paar

2019 suchte Vanessa Prinz die große Liebe beim „Bachelor“ bei RTL. Doch nach den Dreamdates mit Andrej Mangold war Schluss für sie. Umso mehr freuten sich ihre Fans mit ihr, als sie Ende vergangenen Jahres ihre Liebe zu Abdula Hamed öffentlich machte.

Ex-Bachelor-Kandidatin Vanessa Prinz. Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk

Ihre Liebeserklärung im Oktober 2020 ging wirklich ans Herz. „Noch nie hat mich ein Mann so sehr geflasht wie du“, schrieb Vanessa Prinz damals. „Ich bin einfach nur dankbar dafür, dass du in mein Leben gekommen bist und freue mich auf alles, was unsere Zukunft noch bringen wird.“

Doch jetzt, nur wenige Monate später, scheint von dem einstigen Liebesglück nicht mehr viel übrig zu sein. Tagelang war es still auf Vanessas Account. Dann meldete sich die einstige „Bachelor“-Kandidatin in ihrer Story mit einem Text zurück.

„Bachelor“-Star wieder solo: „Muss das erstmal verarbeiten“

„Abu und ich werden getrennte Wege gehen und ich muss das erstmal verarbeiten“, schreibt sie. „Manchmal passieren unvorhersehbare Dinge im Leben, die einen ganz schön aus der Bahn werfen können, aber ich versuche daran festzuhalten, dass auch irgendwann wieder bessere Zeiten kommen werden.“

Vanessa will sich jetzt erstmal eine kleine Auszeit nehmen – und sich dann wieder melden, wenn sie sich bereit dazu fühlt. (abr)

