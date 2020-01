Bachelor (RTL): Kandidatin packt aus – „Man munkelt ...“

Große Angst bei den Bachelor-Girls! Die Kandidatinnen sind außer sich, kriegen kein Auge mehr zu. Der Grund ist eine Mitstreiterin, die den Mädels Gänsehaut bereitet. Und das im negativen Sinn. Ob Bachelor Sebastian Preuss was unternimmt?

Alle Augen sind auf Birgit gerichtet. Birgit, die Ruhige, die Ernste. Vielleicht sogar die Hexe? Das gab es beim RTL-Bachelor zumindest noch nie!

Bachelor: Kandidatin packt aus – „Man munkelt...“

Aber von vorne: Kandidatin Birgit ist den anderen im Haus unheimlich. „Man munkelt, dass sie immer richtig liegt mit der Tatsache, wer hier rausfliegt“, verrät Konkurrentin Jenny-Jasmin. Birgit soll sogar eine Voodoo-Puppe dabei haben und die anderen verwünschen. Schwere Vorwürfe, die der 27-Jährigen gemacht werden.

Natali, Vanessa, Denise Jessica und Birgit genießen die Pool-Party, zu der der Bachelor eingeladen hat. Foto: TVNOW

Ist die Mädels-Bachelor-Villa wirklich ein Irrenhaus?

Hexe in der Bachelor-Villa?

Zumindest ist es nicht normal, nach Ansicht der anderen Kandidatinnen.

Denise: „Die denkt ja schon, die ist Hellseherin. Die ist eine Hexe, Alter.“ Und weiter: „Hexenkraft, Magie, wie auch immer.“

Das Ganze geht so weit, dass Kandidatin Vanessa plötzlich krank wird, Fieber hat – und sich fast schon sicher ist, dass Birgit der esoterische Drahtzieher ist. Vanessa glaubt an Verschwörung. „Meine Oma geht für uns in die Kirche beten. Ich halte das nicht aus hier. Sowas macht mir halt Angst.“

Sebastian hofft, dass Birgit im Einzelgespräch etwas mehr aus sich herauskommt. Foto: TVNOW

Angst muss Bachelor-Hexe Birgit aber selbst auch haben. Vor einem Rauswurf. Denn sie wird von Rosenkavalier Sebastian Preuss mehrfach darauf angesprochen, zu undurchsichtig, zu ernst zu sein. Sebastian hat keine Ahnung von den Magie-Themen der Girls im Haus, er macht sich sein eigenes Bild.

Achtung Spoiler!

Und sein Bild von Birgit wird am Ende nicht vervollständigt. Der Bachelor hat keine Rose für Birgit. Kein Wunder nach dem Gespräch, das mehr einer Diskussion, an der beide aneinander vorbeiredeten, am Strand während des Gruppendates gab.

„Ich weiß gar nicht, was sie eigentlich von mir will“, lautete das Fazit des Bachelors. Oder lag es doch an der Kraft der geballten Magie der anderen Mädels?

Der Bachelor läuft immer mittwochs 20.15 Uhr bei RTL.