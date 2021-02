„Bachelor“-Kandidatin feiert Geburtstag in Datingshow – doch das hat sie sich ganz anders vorgestellt

Na toll, das hatte sich „Bachelor“-Kandidatin Laura aber irgendwie anders vorgestellt.

Während der Dreharbeiten zur RTL-Datingshow „Der Bachelor“ feierte die Psychologiestudentin ihren 22. Geburtstag. Doch der endete mit einer großen Enttäuschung für Laura Stella Bühre.

„Bachelor“-Kandidatin darf Geburtstag mit Niko verbringen

In der „Bachelor“-Villa wird Lauras Geburtstag noch groß zelebriert. Alle Kandidatinnen sitzen im Wohnzimmer pünktlich um Mitternacht zusammen, um in den 22. Geburtstag der Studentin reinzufeiern.

Auch Niko Griesert scheint der Blondine ein Geschenk machen zu wollen und lädt sie zum Schlittschuhlaufen ein. „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich an meinem Geburtstag ein Date habe“, erklärt die Hamburgerin mit einem breiten Grinsen auf den Lippen.

Zu ihrem Geburtstag wird Laura vom Bachelor zum Date eingeladen – doch sie sind nicht allein. Foto: TVNOW

Doch Laura ist nicht die einzige Dame, die mit dem Bachelor übers Eis laufen darf – drei weitere Kandidatinnen treffen sich mit Niko in der Eishalle.

----------------------------------------

Das ist „Der Bachelor“:

„Der Bachelor“ ist eine Fernsehshow, die bei RTL ausgestrahlt wird

Sie wurde im Jahr 2003 das erste Mal bei RTL ausgestrahlt

In Gruppen- und Einzeldates lernen sich der Junggeselle und die Kandidatinnen in gehobener Umgebung kennen

In jeder Folge fliegen unterschiedlich viele Frauen raus

Kurz vor dem Finale lernt der Bachelor die Familien der verbliebenen vier Kandidatinnen kennen

Im Finale lernen die letzten zwei Kandidatinnen die Familie des Bachelor kennen

----------------------------------------

Zur Begrüßung umarmt und gratuliert Niko Laura sofort. Wenig später schlittern sie händchenhaltend übers Eis. Sprühen da etwa die Funken? Leider nein, leider gar nicht.

„Bachelor“ ignoriert Geburtstagskind – wegen Michèle

„Es ist jetzt an der Zeit, wo ich sage: Entweder du lässt es mal langsam zu einem Einzeldate kommen oder ich komme von den Gefühlen nicht wirklich voran“, gesteht die 22-Jährige im Einzelinterview. Doch darauf muss sie wohl noch etwas länger warten.

Ausgerechnet an Lauras Geburtstag entscheidet sich Niko Griesert nämlich dazu, erneut Kandidatin Michèle aus der Gruppe zu ziehen und mit ihr unter vier Augen zu flirten. Die Kölnerin darf nach dem Date sogar beim Bachelor übernachten. Puh, da werden in der Villa wieder ordentlich die Fetzen fliegen.

----------------------------------------

Mehr zum „Bachelor“:

----------------------------------------

Fehlt nur noch, dass Laura an ihrem eigenen Geburtstag aus der RTL-Show fliegt – doch so weit kommt es zum Glück nicht.

+++ Achtung, Spoiler! +++

Denn stattdessen muss Kandidatin Denise die Sendung verlassen.

In der „Nacht der Rosen“ bleibt Kandidatin Laura aber zum Glück verschont. Foto: TVNOW

Konkurrentin Michèle hingegen scheint Niko immer mehr zu beeindrucken. Welche Vorgeschichte die beiden verbindet, liest du hier.

Die „Bachelor“-Folge kannst du am Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL oder in der Mediathek bei TV Now sehen.