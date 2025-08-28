RTL: DAS wurde aus „Bachelor“ Jan Kralitschka

Im Jahr 2013 suchte Jan Kralitschka als dritter „Bachelor“ im RTL-Format nach der großen Liebe. Im Finale entschied er sich für das 25-jährige Model Alissa aus Berlin. Doch bereits kurz nach der Ausstrahlung der letzten, im November aufgezeichneten Folge gaben beide ihre Trennung bekannt.

Nun sind 15 Jahre seit seiner TV-Erfahrung vergangen. Inzwischen ist Jan Kralitschka 49 Jahre alt. Doch was macht er eigentlich heute? Hättest du das gedacht?

Jan Kralitschka war schon vor „ Der Bachelor“ im TV präsent

Während andere Ex-„Bachelor“ wie Paul Janke regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen sind, blieb es bei ihm bei ausgewählten TV-Auftritten. Erste Erfahrungen sammelte er schon vor seiner Bachelor-Zeit.

++ auch für dich interessant: „Bachelor“ Felix packt nach dem Finale aus – „Tote Hose“ ++

So war er etwa bei „Richterin Barbara Salesch“, bei „Mieten, Kaufen, Wohnen“ oder der ProSieben-Show „17 Meter“ mit Joko und Klaas zu sehen. Es folgten Formate wie „Die Pool Champions“, „Das perfekte Promi Dinner“ und ein Platz in der Jury bei „Curvy Supermodel“. Zudem war der Ex-„Bachelor“ 2019 in zwei Musikvideos von Schlagersängerin Pia Malo zu sehen.

Doch heute lebt Jan Kralitschka ein ganz anderes Leben. Der gelernte Jurist wohnt in einem alten Fachwerkanwesen im Siebengebirge in Bad Honnef bei Bonn. Nachhaltig, ein wenig zurückgezogen vom permanenten Rampenlicht und naturverbunden. Er ist nicht nur Vater von zwei Kindern, sondern auch als Anwalt tätig.

Er hat seinen Lebensmittelpunkt in Bad Honnef gefunden

2020 promovierte Jan Kralitschka an der Universität Bayreuth zum Thema „Der Handelsvertreter im deutschen und russischen Recht“. Auch im Fernsehen war er als TV-Anwalt für Mietrecht in der RTL-Sendung „Wohnung verzweifelt gesucht“ zu sehen.

Im April 2024 folgte ein Beweis für seine Verbundenheit mit Bad Honnef: So wurde er in den Stiftungsrat der Bürgerstiftung berufen.

Der Ex-„Bachelor“ überzeugt durch Engagement und setzt sich für die Belange der Bürger ein. Für Reality-Fans und TV-Zuschauer hat er sich dagegen ein wenig rar gemacht. Erinnerst du dich noch an seine „Bachelor“-Zeit im Jahr 2013, bei der unter anderem Reality-Star Melanie Müller dabei war? Und hättest du gedacht, dass er diesen Karriereweg eingeschlagen hat?