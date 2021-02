Bachelor (RTL): Niko Griesert lädt zum Date ein – dann platzt IHR der Kragen

Dicke Luft beim Bachelor (RTL)!

Je weiter die Staffel fortschreitet, desto emotionaler wird es. Daran muss sich auch der diesjährige Bachelor Niko Griesert gewöhnen. Vor allem bei Kandidatin Linda hat sich in den letzten Folgen bereits angebahnt, dass ihr bald der Kragen platzen könnte.

Bachelor (RTL): Kandidatin reißt die Hutschnur

Schon vergangene Woche hatte sie sich beim Bachelor darüber beschwert, als einzige Kandidatin bislang noch kein Einzeldate gehabt zu haben. Und das sollte sich auch in der neuen Episode vom Mittwoch nicht ändern.

Eine Kandidatin ist mächtig sauer auf Bachelor Niko Griesert. Foto: TVNOW/Montage: DER WESTEN

Das ist „Der Bachelor“:

„Der Bachelor“ ist eine Fernsehshow, die bei RTL ausgestrahlt wird

Sie wurde im Jahr 2003 das erste Mal bei RTL ausgestrahlt

In Gruppen- und Einzeldates lernen sich der Junggeselle und die Kandidatinnen in gehobener Umgebung kennen

In jeder Folge fliegen unterschiedlich viele Frauen raus

Kurz vor dem Finale lernt der Bachelor die Familien der verbliebenen vier Kandidatinnen kennen

Im Finale lernen die letzten zwei Kandidatinnen die Familie des Bachelor kennen

Der Bachelor und seine Ladys sind nach mehreren Wochen in Berlin nach Bayern gereist. Am Chiemsee sollen die Funken sprühen. Damit das passiert, muss natürlich gedatet werden.

Gesagt, getan. Niko lädt vier Auserwählte zu einem Ausflug ins Salzbergwerk nach Berchtesgaden ein. Als Linda erfährt, dass sie neben Mimi, Jacqueline und Stephie wieder zum Gruppen-Date eingeladen ist, rastet sie aus. „Ich will aber nicht schon wieder ein Scheiß-Gruppendate haben. Es reicht mir jetzt“, schimpft die 25-Jährige. „Es kann langsam ein Running-Gag werden, ehrlich.“

Bachelor-Kandidatin Linda. Foto: TVNOW

Nach der Führung durch das Bergwerk darf Stephanie bleiben - Linda platzt endgültig der Kragen. „Was suche ich denn hier? Ich komm mir echt dumm vor, mal wieder. Oh mein Gott.“

Bachelor-Teilnehmerin stänkert gegen Niko Griesert

Auch zu Hause wird die Stimmung der Hanauerin nicht besser. Denn obwohl sie den Bachelor im Gegensatz zu anderen Kandidatinnen immerhin sehen konnte, fand sie das Date alles andere als gut. „Ich hab keinen Bock mehr, Leute, ehrlich. Das sinnloseste Date ever, um dir was von nem anderen Typen anzuhören.“

Die Wut von Linda findet kein Ende. „Ich hätte ihm am liebsten nen Uppercut gegeben oder so. Nen Pushkick. Wehe, der fragt mich nächstes Mal: 'Ich hab ja gesehen, dass du so ein bisschen genervt warst, was ist der Grund?' Dann überlege ich mir wirklich, ob mir die Hand ausrutscht.“ (cs)

Ob Linda ihre Drohung wahr macht? Das siehst du am Mittwochabend ab 20.15 Uhr beim Bachelor bei RTL. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.