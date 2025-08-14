„Das war ein Vertrauensbruch“: Siegerin winkt TV-Bachelor ab

Rosen, Küsse, Herzklopfen und dann der totale Absturz! Bei „Die Bachelors“ sah erst alles nach Happy End aus. RTL-Rosenkavalier Martin drückt Clara im Finale die letzte Rose in die Hand. Dazu ein gesäuseltes „Ich habe mich in dich verliebt“. Romantischer geht’s kaum.

Doch nur Augenblicke später knallt die Realität dazwischen. Denn statt mit Clara in die Liebes-Zukunft zu starten, bandelt Martin plötzlich wieder mit Halbfinalistin Lena an. Genau die Frau, die ihn vor laufenden Kameras noch abserviert hatte, weil er Vater ist…

Wurde Bachelor-Siegerin Clara betrogen?

Nach dem Finale kam es zu einem Dreh mit Martin, Clara und Lena. Als die Kameras aus waren, funkte es – zumindest kurz – zwischen Martin und Lena. Bei Frauke Ludowig (61) gesteht Martin: „Wir waren länger unterwegs. Es ist noch mal dazu gekommen, dass wir uns geküsst haben.“ Clara steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Sie dachte, die beiden seien „exklusiv“.

Martin hingegen sieht das anders. Er habe nicht gedacht, dass sie als Paar aus der Show gegangen sind. Lena wiederum bedauert den Ausrutscher : „Ich habe das sofort bereut.“ Autsch! Doch war das jetzt Betrug? Clara erklärt im Interview mit dieser Redaktion: „Ich würde nicht sagen, dass er mich betrogen hat, da wir ja nicht in einer Beziehung waren. Aber es war auf jeden Fall ein Vertrauensbruch.“ Klare Worte.

Und wie ist ihr Verhältnis zu Martin heute? „Es gibt eigentlich keins. Auch wenn über einige Dinge vielleicht nicht gesprochen wurde, ist für mich alles geklärt und ich wünsche ihm alles Gute.“ Happy End? Fehlanzeige.

