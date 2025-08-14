Kuss-Skandal: So steht „Bachelor“-Siegerin Clara heute zu Lena

Das große Finale von „Die Bachelors“ hätte so schön sein können. Rosen, Herzklopfen, Happy End. Stattdessen gab’s den größten Knall der Staffelgeschichte. Vor einer traumhaften Kulisse drückte Bachelor Martin Braun (35) Clara (27) die letzte Rose in die Hand und gestand, dass er sich in sie verliebt habe. Es wirkt wie der Beginn einer großen Lovestory. Doch schon kurz nach dem Dreh fliegt alles in die Luft. Der Grund?

Halbfinalistin Lena (30)! Die Frau, die Martin eigentlich den Laufpass gegeben hatte, wird plötzlich wieder Thema. Beim Wiedersehen mit Moderatorin Frauke Ludowig (61) packt Martin aus: „Wir waren länger unterwegs. Es ist noch mal dazu gekommen, dass wir (Lena und ich, Anm. d. Red.) uns geküsst haben.“ Und zwar direkt nach dem Finale, wie Clara uns nun bestätigt.

Bachelor-Beben: Clara spricht Klartext

Für die Siegerin war es ein herber Schlag. Heute herrscht zwischen ihr und Martin Funkstille. Auch Lena will Martin nicht mehr: „Ich habe das sofort bereut.“ Doch wie steht Clara heute zu Lena? Schließlich waren die beiden bei „Die Bachelors“ mehr als Konkurrentinnen. Sie wurden zu Freundinnen, vertrauten sich alles an. Das mitten im Kampf um denselben Mann.

Gab es nach dem Skandal eine Aussprache? Clara sagt uns: „Ja, wir haben sofort lange miteinander gesprochen. Ich glaube, wir waren alle noch sehr aufgewühlt von der Reise und mussten erst einmal wieder in unserem Leben ankommen. Man hat ja auch gesehen beim Wiedersehen, wie sehr es sie mitnimmt.“ Und weiter: „Zwischen Lena und mir ist alles vergeben und wir haben ein gutes Verhältnis!“

