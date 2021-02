„Bachelor“-Kandidaten wurden abseits der Kamera zum Traumpaar – jetzt ist alles aus!

Rund zwei Jahre waren Ex-„Bachelor“-Kandidatin Maxime Herbord und David Friedrich, der „Bachelorette“-Sieger aus dem Jahr 2017, ein Liebespaar – doch nun ist Schluss!

Diese Zwei werden wir so schnell nicht wieder zusammen sehen: Maxime Herbord und David Friedrich sind getrennt. Foto: imago images

Die Trennung der beiden, die ihre Bekanntheit dem „Bachelor“-Universum zu verdanken haben, wurde am Mittwochabend bei Instagram publik.

„Bachelor“-Kandidatin Maxime gibt Trennung von David Friedrich bekannt

In den RTL-Datingshows „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ versuchten Maxime und David ihr Glück, doch erst abseits der TV-Kameras wurden sie fündig.

Für die Fans der Kuppelformate war es eine große Überraschung, als Maxime Herbord und David Friedrich im März 2019 ihre Beziehung öffentlich machten. Mit dieser Kombination hätte wohl niemand gerechnet.

Bei Instagram outeten sich die TV-Stars als Liebespaar – und auf derselben Plattform gaben sie nun auch das Ende ihrer Beziehung bekannt: „Sicherlich habt ihr mitbekommen, dass es in letzter Zeit bei uns etwas ruhiger war. Viele lagen mit ihrer Vermutung, dass David und ich ab jetzt getrennte Wege gehen, richtig“, hieß es in Maximes Story.

Das ist „Der Bachelor“:

„Der Bachelor“ ist eine Fernsehshow, die bei RTL ausgestrahlt wird

Sie wurde im Jahr 2003 das erste Mal bei RTL ausgestrahlt

In Gruppen- und Einzeldates lernen sich der Junggeselle und die Kandidatinnen in gehobener Umgebung kennen

In jeder Folge fliegen unterschiedlich viele Frauen raus

Kurz vor dem Finale lernt der Bachelor die Familien der verbliebenen vier Kandidatinnen kennen

Im Finale lernen die letzten zwei Kandidatinnen die Familie des Bachelor kennen

Ihr Ex teilte denselben Text in seiner Instagram-Story. „Es war keine leichte Entscheidung, wir denken aber für uns ist es die richtige und wünschen uns jeweils nur das Beste für den anderen“, erklärten die einstigen Turteltauben in ihrem gemeinsamen Statement.

„Bachelor in Paradise“: Nächster Schritt für Maxime und David?

Sie würden allerdings noch etwas Zeit benötigen, „bis wieder 'Normalität' eintritt“.

Im Jahr 2017 gewann David Friedrich das Herz der damaligen „Bachelorette“ Jessica Paszka (r.). Foto: imago images

Wer weiß, ob wir einen der beiden also schon bald bei „Bachelor in Paradise“ zu Gesicht bekommen. In der Kuppelshow finden für gewöhnlich ehemalige „Bachelor/ette“-Kandidaten zueinander.

Derzeit sind jedoch alle Augen auf die aktuelle „Bachelor“-Staffel gerichtet. Warum Kandidatin Michèle als geheime Favoritin gilt, erfährst du hier.