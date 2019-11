„Bachelor in Paradise“-Janina-Celine.

„Bachelor in Paradise“-Kandidatin: „Ich dachte, mein Leben ist vorbei“ – aus diesem lächerlichen Grund

Noch ist sie nicht auf die „Bachelor in Paradise“-Liebesinsel gezogen, lange dürfte Janina-Celine aber nicht mehr auf sich warten lassen. Da die Staffel aber schon ein wenig abgedreht ist, heißt es für die „Bachelor“-Kandidatin aus der Staffel von Daniel Voelz wieder ran an die Arbeit.

Und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Davor sind anscheinend auch „Bachelor in Paradise“-Beautys nicht gefeit. So stürzte die 24-Jährige während eines Aufenthaltes in Australien schwer.

„Bachelor in Paradise“: Janina-Celine blickte dem Tod ins Auge

„Bachelor in Paradise“-Star Janina-Celine präsentiert ihr kaputtes Knie. Foto: janina.celine/instagram

In ihrer Instagram-Story erzählt Janina-Celine, dass sie ausgerutscht sei, postet dazu ein Bild ihres blutigen Schienbeins. Autsch, das sieht schmerzhaft aus. Doch viel mehr Schmerzen als das Schienbein bereiteten der „Bachelor in Paradise“-Schönheit die Zerstörung ihres Smart-Displays.

----------------------------

Das ist „Bachelor in Paradise“:

„Bachelor in Paradise“ ist ein Spin-off der Formate „Bachelor“ und „Bachelorette“

Die Show wurde in den USA entwickelt

Am 9. Mai 2018 zeigte RTL die erste Folge „Bachelor in Paradise “ auch in Deutschland

Bei dem Format werden Kandidaten alter „Bachelor“- und „Bachelorette“-Staffeln in ein Urlaubsressort gebracht

Dort sollen sie die große Liebe finden

-----------------------------

Dieses wurde nämlich bei dem Sturz völlig zerstört. Und es kommt noch schlimmer. Aufgrund eines Fehlers der Apple-Cloud schienen all ihre Bilder und Videos verloren. Für jemanden, der mit Selfies und mehr oder weniger geschickt platzierten Schönheitsprodukten sein Geld verdient, eine finanzielle Katastrophe.

„Bachelor in Paradise“: Janina-Celine in Angst um ihr Handy

„Bachelor in Paradise“-Star Janina-Celine schaute dem Tod ins Auge. Foto: janina.celine/instagram

Dementsprechend fiel auch die Reaktion der 24-Jährigen aus: „Ich dachte echt, mein Leben ist vorbei!“

Doch zum Glück hat sich auch in Australien ein findiger Mechaniker gefunden, der das Handy reparieren und sogar alle Fotos sichern konnte. Gott sei Dank, so konnte die Influencerin dem sicher geglaubten Exitus noch einmal in letzter Sekunde von der Schippe springen.