Dicke Luft bei „Bachelor in Paradise“ – auf SIE können die Kandidaten verzichten

Wenn sich ehemalige Kandidaten aus dem „Bachelor“- und „Bachelorette“-Universum auf einer Trauminsel wiedersehen, sind Drama, Romantik und Überraschungen garantiert. In der neuen Staffel von „Bachelor in Paradise“, die am Dienstag (4. November) startet, treffen bekannte Gesichter aufeinander, um eine zweite Chance auf die große Liebe zu bekommen. Zwischen Palmen, Cocktails und Gruppen-Dates müssen sie beweisen, ob sie wirklich aus der Vergangenheit gelernt haben – oder alte Muster erneut für Chaos sorgen.

Mit dabei sind diesmal unter anderem Ex-Bachelor David Jackson, Devin Dayan, Ferry, Erik Hebbe, Jan und Musty, die bereits in früheren Staffeln für Gesprächsstoff sorgten. Auch bei den Frauen gibt es bekannte Namen wie Vivi und Viktoria aus der „Die Bachelors“-Staffel 2025. Schon im Vorfeld wird deutlich: Diese Mischung verspricht nicht nur Herzklopfen, sondern auch jede Menge Konfliktpotenzial.

Noch bevor die neue Staffel von „Bachelor in Paradise“ startet, sorgt der Cast schon jetzt für Gesprächsstoff. In einem Instagram-Video auf dem offiziellen Kanal der Show sprechen die Teilnehmer darüber, wen sie im Paradies lieber nicht sehen würden – mit erstaunlich ehrlichen Antworten. Besonders unter den Männern scheint das Konfliktpotenzial groß zu sein. Devin Dayan etwa erklärt offen: „Wen ich nicht in der Villa sehen will, ist Ferry. Auf den habe ich keinen Bock.“

+++ „Bachelor in Paradise“ ist zurück – DAS sind die neuen Singles 2025 +++

Damit steht er nicht allein, denn Ferry teilt die Abneigung. „Auf Devin hätte ich keinen Bock. Ich mag lieber ehrliche und gute Personen“, stellt er klar. Auch Jan, der in derselben „Bachelorette“-Staffel wie Devin und Ferry zu sehen war, hat seine Vorbehalte – sein Problemkandidat heißt Erik Hebbe. Doch auch Erik hat Grund zum Ärger: Er hoffte, Musty würde nicht mit ins Paradies ziehen, doch auch dieser steht auf der Teilnehmerliste.

Streit, Zickereien und Tränen vorprogrammiert

Nicht nur unter den Männern droht Streit, auch bei den Frauen könnte es knallen. Zwischen den beiden „Die Bachelors“-Kandidatinnen Vivi und Viktoria zeichnet sich bereits vor dem Einzug in die Villa eine angespannte Stimmung ab. Ob es dabei um Eifersucht oder alte Differenzen geht, bleibt abzuwarten – sicher ist jedoch: Harmonie wird in dieser Staffel Mangelware sein.

Ein Kontrast dazu ist Ex-„Bachelor“ David Jackson, der gelassen bleibt. „Es gibt keine Person, die ich auf keinen Fall im Paradies wiedersehen wollen würde“, sagt er ruhig – und scheint damit der einzige zu sein, der ohne Groll ins Format startet. Während er auf Begegnungen ohne Vorurteile setzt, bringen viele seiner Mitstreiter bereits reichlich emotionales Gepäck mit.

Trotz – oder gerade wegen – des angekündigten Zoffs steigt die Vorfreude bei den Fans. In den sozialen Medien wird die neue Staffel bereits heiß diskutiert. „Ich habe so krass darauf gewartet, Devin wieder in einem Format zu sehen“, schreibt eine begeisterte Userin. Auch das Casting kommt gut an: „Geil, dass es einfach mal Männer und keine frisch 18-Jährigen oder Jungs Anfang 20 sind“, kommentiert eine andere Zuschauerin. Ob sich am Ende Liebe, Streit oder Drama durchsetzt, erfahren die Fans ab dem 4. November – wenn „Bachelor in Paradise“ in eine besonders emotionale Runde startet.