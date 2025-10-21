„Bachelor in Paradise“ ist zurück – DAS sind die neuen Singles 2025

Das Paradies ruft wieder! Ab dem 4. November 2025 heißt es auf RTL+ endlich wieder: Sonne, Flirts und gebrochene Herzen. Eine neue Staffel „Bachelor in Paradise“ startet – und verspricht schon jetzt heiße Dates, Tränen und jede Menge Drama.

Auch dieses Jahr verschlägt es die flirtwilligen Singles wieder ins tropische Thailand. Dort warten Palmen, Cocktails und vielleicht die große Liebe. Und das Beste: In der neuen Staffel treffen alte Bekannte auf neue Gesichter. Einige waren schon beim „Bachelor“ oder der „Bachelorette“, jetzt wollen sie im Paradies ihr Happy End finden.

„Bachelor in Paradise“ 2025: Sie sind mit dabei

Besonders spannend: Dieses Mal mischt auch Ex-Bachelor David Jackson mit! Der charmante Rosenkavalier von 2023 hofft, dass es bei „Bachelor in Paradise“ endlich funkt. Wird es für ihn diesmal ernst? Immerhin bewiesen schon andere Ex-Bachelor-Stars, dass das Paradies mehr ist als nur eine Spielwiese.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Frauen sind 2025 mit dabei: Victoria, Judith, Larissa „Lissy“, Michelle „Mimi“, Nadia, Jessica, Janine Christin, Michelle, Kristina und Viviane „Vivi“. Damit ist klar: In dieser Staffel wird’s richtig bunt – und laut.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und die Männer? Auch hier gibt’s bekannte Gesichter: Neben David versuchen sich Bennett, Ferry, Jan H., Max, Markus, Devin, Jan K., Mustafa „Musti“, Erik und Lukas an der Liebesfront.

++ Nach Aufreger bei „Temptation Island VIP“ – RTL-Star Aleks Petrovic packt aus ++

Ein Wiedersehen gibt’s auch mit Paul Janke, der im Paradies traditionell den charmanten Barkeeper gibt – und neben Drinks wohl auch wieder den ein oder anderen Beziehungstipp serviert. In der Traumvilla in Thailand gilt wieder: Jede Woche werden die Karten neu gemischt. Mal verteilen die Frauen die Rosen, mal die Männer. Nur wer eine Rose bekommt, darf bleiben – alle anderen müssen die Koffer packen.

Die große Frage: Wer findet wirklich die Liebe – und wer spielt nur für die Kameras? Ab dem 4. November wissen wir mehr, wenn „Bachelor in Paradise“ mit einer Doppelfolge startet. Danach geht’s wöchentlich mit neuen Folgen weiter.