Bachelor: Sebastian Preuss verteilt Rosen – RTL macht peinlichen Fehler

Es ist die letzte Rosenvergabe vor den Bachelor-Homedates. Und das gleich zu Beginn der Sendung – nach einem kurzen Gruppendate. Für den Zuschauer dürfte das den Spannungsbogen deutlich runterschrauben. Denn RTL begeht einen peinlichen Fehler.

Zu Beginn jeder Bachelor-Folge werden bekanntlich erst einmal die brisantesten Szenen in der Vorschau gezeigt. Und auch am Mittwochabend ist das der Fall. Dumm nur, dass der Sender schon vorweg zeigt, für wen es bei der anfänglichen Rosenentscheidung gut ausgeht.

Der Bachelor: Achtung, Spoiler!

Sebastian und Wioleta genießen es, beim Homedate Zeit für sich zu haben. Foto: TVNOW

Fünf Frauen buhlen zunächst noch um das Herz von Bachelor Sebastian. Vier von ihnen dürfen dem Profiboxer ihre Heimatstädte und Familien präsentieren. Im Vorspann der Folge ist deutlich zu sehen, wer definitiv eine Runde weiterkommt: Wioletta, Diana und Leah.

Lediglich Restspannung beim Bachelor

Immerhin: ein bisschen Restspannung bleibt dem Zuschauer dann aber doch noch. Denn weder Natali noch Desiree werden vorab bei einem Homedate gezeigt.

Desiree, Wioleta, Natali, Leah und Diana hoffen auf die nächste Rose. Doch nur mit vier von ihnen kann er den nächsten Schritt wagen und bei den Homedates ihre Freunde und Familien kennenlernen. Foto: TVNOW

Grundsätzlich fragt man sich aber diesmal: War das wirklich die optimale Lösung von RTL?

Das ist der Bachelor:

Der Bachelor ist eine Kuppelshow von RTL

Es gibt auch Ableger wie „Die Bachelorette“ und „Bachelor in Paradise“

Hätte man nicht gar noch eine komplette Folge mit den restlichen fünf Kandidatinnen drehen können? Fest steht: Eine ideale Variante bietet der Sender aktuell sicher nicht.

Was die Fans des TV-Formats kürzlich aber auch in Aufruhr versetzt hat, war eine Aktion des Bachelors, die alte Erinnerungen hervorrief.