Bachelor-Skandal nach Finale! Fans entsetzt – „Mir fehlen die Worte“

Das Staffelfinale von „Die Bachelors“ hätte wie ein Liebesmärchen enden sollen… Stattdessen gibt’s das größte Beziehungs-Beben der Staffelgeschichte! Zwei Männer, zwei Rosen, null Happy Ends.

Namibische Wüste, brennende Sonne, romantische Musik: Bachelor Martin Braun (35) drückt Clara (27) die letzte Rose in die Hand. Er haucht: „Ich habe mich in dich verliebt.“ Alles sieht nach Herzklopfen und Zukunft aus. Doch kurz nach Drehschluss platzt die Bombe.

Bachelor Martin knutscht fremd!

Denn während Clara schon von der gemeinsamen Zukunft träumt, hat Martin ganz andere Pläne. Diese heißen: Lena (30)! Die gleiche Halbfinalistin, die ihn noch vor kurzem abserviert hatte. Beim Wiedersehen mit Frauke Ludowig (61) gibt Martin zu: „Wir waren länger unterwegs. Es ist noch mal dazu gekommen, dass wir (Lena und Martin, Anm. d. Red.) uns geküsst haben.“

Zwischen den Zeilen: Die Kameras waren aus und Martins Treue gleich mit. Ob es bei einem Kuss blieb? Dazu schweigt er. Clara dagegen ist außer sich. Für sie war es „exklusiv“: „Wir sind als Paar aus der Sendung.“ Heute sprechen die beiden kein Wort mehr. Und Lena? Die will ihn auch nicht mehr: „Ich habe das sofort bereut.“

Auch im Netz herrscht Kopfschütteln. Auf Instagram wächst ein Sammelbecken voller Zuschauer, die fassungslos auf Martins Verhalten reagieren:

„Martin glaubt ernsthaft, er sei nach der letzten Rose nicht in einer Beziehung? Dabei hat er Clara doch gesagt, dass er sich in sie verliebt hat.“

„Was Martin da abgezogen hat, tut mir einfach nur leid für Clara. Klar, es war sicher auch für ihn eine schwierige Situation, aber fair war das gegenüber Clara nicht.“

„Das Wiedersehen hat mich echt fertig gemacht.“

„Hat Martin nicht selbst mal gesagt, wie leid es ihm tut, dass er früher fremdgegangen ist? Wenn er mit Clara exklusiv war, ist das doch nichts anderes als Untreue.“

„Was Martin da gebracht hat – wow, mir fehlen echt die Worte. Er war die ganze Staffel so sympathisch, und dann so ein Abgang. Selbst Felix’ unmögliches Verhalten wirkt dagegen harmlos.“

Das große Finale samt Wiedersehen gibt’s jetzt schon auf RTL+ und am 27.08. ab 20:15 Uhr dann auch im TV auf RTL.