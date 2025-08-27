„Bachelor“ Felix packt nach dem Finale aus – „Tote Hose“

Die Spannung war wochenlang kaum auszuhalten: Für wen würden sich die beiden „Bachelors“ Felix und Martin am Ende entscheiden? Welche Kandidatinnen erhalten die letzte Rose und vor allem: Hält die Liebe auch, wenn die Kameras aus sind?

Genau diese Fragen werden an diesem Mittwoch (27. August) im großen Finale und beim anschließenden Wiedersehen auf RTL beantwortet. Vor allem „Bachelor“ Felix packt über seine Zeit nach der Datingshow aus.

An SIE vergeben die „Bachelors“ ihre letzte Rose

Endlich erfahren auch die Zuschauer im Free-TV, wie es nach den romantischen Drehs in Afrika wirklich weiterging. Denn bei den diesjährigen „Bachelors“ sprang der Funke zwischen ihnen und den Kandidatinnen schnell über, doch im echten Leben sieht die Sache oft ganz anders aus.

Martin musste sich zwischen Leonie und Clara entscheiden – und wählte Clara. „Sie war diejenige, die mich am meisten berührt hat“, sagte er, bevor er ihr die letzte Rose überreichte. Felix wiederum hatte die Wahl zwischen Vivi und Seyma.

Und auch bei ihm war die Entscheidung eindeutig: „Seyma kam zur richtigen Zeit in mein Leben“, schwärmte er. Doch was ist aus den beiden frisch verliebten Paaren geworden?

„Bachelor“ Felix packt nach der Show aus

Die ernüchternde Antwort: Beide Paare haben den Sprung in die Realität nicht geschafft. Beim Wiedersehen mit Frauke Ludowig erklären alle vier Beteiligten, woran es gescheitert ist.

++ ebenfalls interessant: Heftiger Eklat im „Die Bachelors“-Finale: „Ist der dumm, oder was?“ ++

Martin hatte es noch mal bei Lena probiert, obwohl er sich für Clara entschieden hatte. Es gab einen RTL-Dreh von Martin, Clara und Lena. Als die Kameras aus waren, seien sich Martin und die Ex-Kandidatin näher gekommen. Kurze Zeit später beendete er die Kennenlernphase mit Clara. Seyma und Felix hätten unterdessen gemerkt, dass sie nicht als Paar, sondern eher als Freunde funktionieren.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Im Podcast „Aftershow – Der Reality-TV-Podcast“ spricht Felix sogar noch offener über die Zeit nach der Show und zieht ein ungewöhnlich ehrliches Fazit: „Ja, bei mir tote Hose. Ich sage ehrlich, ich habe Spinnweben da unten.“ Und das, obwohl er in der RTL-Datingshow bei seinen Single-Ladys durchaus gut ankam.