Ex-„Bachelor“-Gewinnerin Clea Lacy Juhn ist mit den Nerven am Ende: „Habe erst mal geweint“

Schlaflose Nächte, Tränen und grenzenlose Erschöpfung – so ehrlich meldet sich Clea-Lacy Juhn aktuell bei ihren Fans. Die „Bachelor„-Siegerin der 7. Staffel im Jahr 2017 bei Bachelor Sebastian Pannek, die sonst für ihr strahlendes Lächeln bekannt ist, zeigt sich auf Instagram von einer ganz anderen Seite. Seit der Geburt ihrer Zwillinge kommt die 34-Jährige kaum noch zur Ruhe.

Statt idyllischem Familienglück beschreibt die Ex-„Bachelor“-Kandidatin den harten Mama-Alltag: „Ich sag’s euch, ich habe erst mal geweint heute früh. Weil ich verzweifle.“ Der Grund: Ihre Zwillingsjungs machen die Nacht zum Tag und rauben ihr jede Stunde Schlaf.

„Bachelor“-Bekanntheit spricht Klartext

In ihrer Instagram-Story erklärt Clea-Lacy offen: „Ich kann gar nicht schlafen. Schlafen ist gar nicht möglich. Es ist wirklich, wenn ich mich hinlege und einnicke… dann war’s das. Dann schreit einer der beiden mindestens alle halbe Stunde. Deswegen bin ich komplett wach.“ Erst gegen halb fünf übernehme der Papa der Twins. Doch selbst dann sei sie völlig am Ende. Das berichtet auch RTL.

+++ Heftiger Eklat im „Die Bachelors“-Finale: „Ist der dumm, oder was?“ +++

„Ich habe heute Morgen nur noch geweint, weil es so viel Lebensqualität nimmt. Ich bin durch am Tag, bin müde… mir graut es einfach vor jeder Nacht“, sagt die frühere „Bachelor“-Gewinnerin. Ohne Unterstützung wäre sie rund um die Uhr wach: „Es ist die Hölle. Es ist einfach furchtbar. Man kommt an seine Grenzen.“

Clea-Lacy Juhn greift zu allen Mitteln

Um die Nächte erträglicher zu machen, hat Clea-Lacy bereits unzählige Tipps ausprobiert. Von Schlafberatung bis Heilpraktikerin – nichts habe geholfen: „Glaubt mir, ich mache alles. An der Ernährung drehen, an den Tagschläfchen, trennen in der Nacht. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, habe ich schon ausprobiert.“

Damit sie zumindest am Tag einen Moment für sich findet, greift die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin zu einem ungewöhnlichen Trick. Sie fährt mit den Jungs so lange im Auto, bis sie einschlafen, sucht sich dann ein ruhiges Plätzchen und gönnt sich selbst ein Powernap. „So schaffe ich es, dass beide mittags parallel nochmal schlafen. Das machen sie am Mittag meist Zuhause sonst nicht.“

Für den Fall der Fälle hat Clea-Lacy Juhn sogar ein Kissen im Auto deponiert. Ein kleiner Notfallplan, der ihr zumindest ein wenig Kraft für den anstrengenden Mama-Alltag schenkt. Auch wenn die Nächte eine Tortur bleiben – die frühere „Bachelor“-Siegerin zeigt, dass sie kämpft und sich nicht unterkriegen lässt.