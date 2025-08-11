Offiziell! RTL nennt Termin für „Bachelors“-Wiedersehen

Seit dem 18. Juni verdrehen die beiden Bachelor-Boys Felix Stein (32) und Martin Braun (35) den Ladys im TV den Kopf. Es gab Romantik, Dramen, Tränen – und jede Menge Exits. Doch auch Verwirrung.

Der Grund? Wer nur im Free-TV schaut, hinkt hinterher. Denn schon lange ist es üblich, dass neue Folgen vorab in der Mediathek RTL+ abrufbar sind. Das sorgt für ein kurioses Tempo: Während im TV gerade erst Folge 8 läuft, können Streaming-Fans am 13. August schon das große Finale sehen – ganze zwei Folgen Vorsprung!

„Die Bachelors“: Dann läuft das große Wiedersehen

Warum die Verzögerung? Am 25. Juni strich RTL kurzfristig eine geplante TV-Ausstrahlung. Für Mediathek-Nutzer kein Problem, die Folgen erschienen dort weiter planmäßig. Und dann ist da noch eine Frage, die Fans seit Wochen beschäftigen dürfte: Wann läuft das Wiedersehen?

Normalerweise gibt’s die Reunion direkt im Anschluss an das Finale. Dort treffen sich die Bachelors und ihre Kandidatinnen zum ersten Mal nach Wochen wieder. Und natürlich wird verraten, ob die TV-Paare noch glücklich sind oder ob schon wieder alles vorbei ist.

Auf unsere Nachfrage bestätigt RTL: „Finale + Wiedersehen stehen ab dem 13.8. 00:00 Uhr auf RTL+ zum Streamen bereit.“ Das heißt: Wer nicht bis zur TV-Ausstrahlung warten will, kann schon mitten in der Nacht erfahren, wer im Finale das Herz der Bachelors erobert und ob es nach den Dreharbeiten gehalten hat.

Das Finale und die Reunion von „Die Bachelors“ gibt’s für RTL+-Nutzer schon ab dem 13. August um 00 Uhr.