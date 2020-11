„Bachelor“ 2021: RTL lässt Bombe platzen – ER ist der neue Singlemann

Während Melissa gerade noch in vollem Gange ist, ihren Traummann als „Bachelorette“-zu finden, steht bereits der männliche Rosenkavalier in den Startlöchern.

RTL hat am Mittwochabend die Bombe platzen lassen und den neuen „Bachelor“ 2021 bekanntgegeben.

RTL lässt Bombe platzen: ER ist der neue Bachelor

„Dürfen wir vorstellen? Niko ist unser neuer Bachelor und wird 2021 die Rosen verteilen“, schreibt RTL auf Instagram. Niko Griesert, um genau zu sein. Der studierte Projektmanager kommt aus Osnabrück und ist 1,91 Meter groß. Und es umgibt ihn ein süßes Geheimnis.

Niko Griesert wird der neue Bachelor. Foto: TVNOW / Charlie Sperring

Der neue „Bachelor“ ist laut RTL nämlich bereits Vater einer neunjährigen Tochter, die mit ihrer Mutter in den USA lebt. „Meine Tochter bedeutet mir alles“, so Niko Griesert. „Das ist ein wunderschöner Teil meines Lebens.“

-------------------

Das ist der Bachelor:

Der Bachelor ist eine Fernsehshow, die bei RTL ausgestrahlt wird

Sie wurde im Jahr 2003 das erste Mal bei RTL ausgestrahlt

In Gruppen- und Einzeldates lernen sich der Junggeselle und die Kandidatinnen in gehobener Umgebung kennen

In jeder Folge fliegen unterschiedlich viele Frauen raus

Kurz vor dem Finale lernt der Bachelor die Familien der verbliebenen vier Kandidatinnen kennen

Im Finale lernen die letzten zwei Kandidatinnen die Familie des Bachelor kennen

--------------------

Drei Jahre ist der Osnabrücker bereits Single. Jetzt wird es also Zeit, die Dinge per TV in die Hand zu nehmen. „Ich bin sehr wählerisch. Ich würde keine Beziehung eingehen, nur um eine Beziehung zu haben, sondern weil ich mir die nächsten Schritte mit der Person vorstellen könnte. Ich bin jetzt 30 und komme in das Alter, wo man seinen Eltern auch mal eine Frau vorstellen kann und sagt: Das ist sie!“, gesteht Niko Griesert.

Musikalischer Motorrad-Fan, Sprachtalent und "Der Bachelor 2021" – das ist Niko Griesert! 🤩

Ab Anfang 2021 verteilt er als erster #Bachelor überhaupt die Rosen in Deutschland 🌹

Erfahrt hier alles, was ihr über Niko wissen wollt

👇https://t.co/xvfblN0gwy pic.twitter.com/9l3UucwAnb — RTL (@RTLde) November 11, 2020

Das zeichnet den neuen Bachelor 2021 auch noch aus:

Er spielt gerne Klavier

lernt gerne neue Sachen wie Sprachen hinzu

Sport ist ein wichtiger Bestandteil für ihn

Niko ist vier- bis fünfmal pro Woche sportlich aktiv

(jhe)