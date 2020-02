Bachelor 2020 (RTL): Handfester Eklat im Finale – DAS gab's in der TV-Show noch nie!

Absoluter Eklat beim Bachelor-Finale!

ACHTUNG SPOILER!

Eigentlich zeigt RTL das große Finale von „Der Bachelor“ ja erst in der kommenden Woche. Doch bei TV Now ist die letzte Folge der 10. Staffel schon jetzt abrufbar - und dürfte für viele Diskussionen sorgen. Denn: Im Finale kommt es zu einem Eklat, den es so in der Geschichte des Bachelor noch niemals gab.

Bachelor 2020: VORSICHT SPOILER!

Du willst trotzdem weiterlesen? Sicher?

Du willst echt wissen, wie der Bachelor 2020 endet?

Bachelor: Eklat im Finale!

Na schön: Dann verraten wir dir, dass Sebastian Preuss jetzt eigentlich nur noch eine Vase zum Glücklichsein braucht. In die kann er dann seine letzte Rose stellen, die er nach dem Finale der RTL-Kuppelshow noch übrig hat.

-------------------

Das ist der Bachelor:

Der Bachelor ist eine Fernsehshow, die bei RTL ausgestrahlt wird

Sie wurde im Jahr 2003 das erste Mal bei RTL ausgestrahlt

Die zweite Staffel folgte erst 2011

In Gruppen- und Einzeldates lernen sich der Junggeselle und die Kandidatinnen in gehobener Umgebung kennen

In jeder Folge fliegen unterschiedlich viele Frauen raus

Kurz vor dem Finale lernt der Bachelor die Familien der verbliebenen vier Kandidatinnen kennen

Im Finale lernen die letzten zwei Kandidatinnen die Familie des Bachelor kennen

--------------------

Denn der Mann, der in den vergangenen acht Folgen vornehmlich wegen sexistischer Sprüche aufgefallen ist, hat im Finale von „Der Bachelor“ nicht einfach nur für eine Premiere gesorgt - sondern für einen handfesten Eklat.

Bachelor: Diana oder Wioleta?

Alle hatten sich gefragt: Wählt er Diana Kaloev oder doch Wioleta Psiuk? Der Bachelor macht schnell klar: Wioleta wird es nicht. „Ich glaube, ich kann dir nicht aus tiefstem Herzen diese Rose geben“, sagt er ihr, die in ihrem weißen Kleid kaum unpassender für so eine Abfuhr gekleidet sein könnte.

Diana frühstückt mit Conny, der Mutter von Sebastian Preuss. Foto: TV NOW

Also wird doch Diana seine Liebste ... nicht. Denn die 23 Jahre alte Journalismus-Studentin dem Glimmstengel nicht abgeneigt. Und Bachelor Sebastian Preuss, der sich - warum auch immer - als Vorbild für Jugendliche versteht, will eigentlich lieber nicht mit einer rauchenden Freundin gesehen werden.

„Bei Diana fühl ich mich wohl, aber...“

Preuss analysiert sein Innerstes so: „Bei Diana fühl ich mich sehr wohl, aber ob ich bei den Gefühlen, die ich bei ihr habe, von Verliebtsein sprechen kann, das wage ich zu bezweifeln. Liebe muss wachsen.“ Eine Aussage, die Diana zum Kochen brachte, und das nicht vor Leidenschaft. Denn die Chance zu wachsen gab Sebastian nicht.

Diana: „Ich verstehe einige Sachen nicht. Ich finde, gestern war das einzige Mal, dass ich in mein Bett gegangen bin, und dachte, ich kann ein gutes Gefühl haben. Davor hatte ich immer ein schlechtes Gefühl. Nicht, weil wir keine schöne Zeit hatten, sondern weil ich das Gefühl hatte, dass es nicht reicht. Und gestern bin ich das erste Mal schlafen gegangen und hatte ein richtig gutes Gefühl, weil du Dinge gesagt hast, die du dir hättest sparen können, wissend, dass ich hier heute ohne die letzte Rose rausgehe.

Bachelor ist mit seinem Latein am Ende

Ob Wioleta den Bachelor von sich überzeugen kann? Foto: TV NOW

Da wusste auch der Bachelor nicht mehr richtig weiter. Nichts habe er ihr vorgespielt, ultra-schön sei alles gewesen. Nur gereicht habe es eben nicht. Ein letztes 'Tut mir Leid' und das Finale endete so, wie die Staffel begann. Mit einem einsamen Bachelor vor beleuchteter Villa und einer Single-Kandidatin in der dunklen Limousine.

Zack! Ein Finale, eine Rose und drei Singles. Das hatten sich die Millionen Bachelor-Fans vermutlich anders vorgestellt. Spannend dürfte es in der kommenden Woche aber trotzdem noch werden. Da strahlt RTL das große Wiedersehen der Kandidaten aus. Unwahrscheinlich, dass Bachelor Sebastian Preuss ein warmer Empfang winkt.

